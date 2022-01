El debate sobre el crecimiento

La proyección de crecimiento del país en 2021 que hace el Gobierno es de 9,5 %, frente al fatídico año de la pandemia. Una proyección utilizada por el Banco de la República, elaborada por el Latin American Consensus Forecast, proyecta un crecimiento algo menor de 8,6 %. Es obvio que se trata de una medida más imparcial que la que escoge el Gobierno para hacerse propaganda. Comparada con el crecimiento de otros países de América Latina, Colombia está por debajo de Perú (12,1 %) y de Chile (11,1 %) e igual que Argentina, pero supera el buen promedio de América Latina (6,5 %).

El presidente Duque sacó pecho, se dio palmaditas en la espalda y afirmó: “Vamos a crecer al nivel más alto en 115 años. Esto es un logro tremendo del país”. Lo que no dijo es que en el 2020 la economía se contrajo casi 7 %, de tal modo que, si se compara 2021 con el nivel de 2019, Colombia creció sólo 1,2 %.

Al pregonar su récord de 115 años, Duque no mencionó o no le contaron que Colombia creció por encima de 8 % en otras siete ocasiones, como lo documenta el Grupo de Estudios de Crecimiento Económico (Greco) del Banco de la República. Es mejor que el presidente no se ponga a pescar en el río revuelto de la historia sin un conocimiento adecuado de la materia que seguramente no dictaron en la Sergio. Hay que considerar, además, que crecer 8,6 % después de caer 6,8 %, como ocurrió en 2020, es apenas natural.

Lo que sí fue efectivo por parte del Gobierno fue la campaña de vacunación contra el COVID-19 que condujo a una reducción radical de casos, lo que está detrás del fuerte rebote de la economía. Varios analistas han advertido que ese alto crecimiento puede conducir a su sobrecalentamiento y a una mayor inflación. Las alertas no han sido atendidas por el eufórico presidente, que decretó 3 días sin IVA en que perdió $6 billones de recaudo tributario, agravando un déficit fiscal abultado, y además viene gastando a la lata endeudando al país en dólares.

Lo que va a oscurecer los logros del Gobierno es una inflación de 5,5 %, bastante por encima de la meta del Banco de la República que es 3 %; a todo lo anterior se le acaba de rociar gasolina vía las expectativas generadas por el aumento del salario mínimo de 10 % que decretó Duque. Fue una medida tomada en contravía a la que tomó la Junta del Banco de la República que aumentó su tasa de interés 50 puntos, precisamente para frenar la inflación.

Los sindicatos explican el aumento salarial como reacción al estallido social de abril y se podría agregar que es para que no se exprese en las elecciones de mayo de 2022. Otro daño colateral de la decisión es que aumentará el desempleo, que no ha retornado a su nivel normal y es de por sí muy alto.

El alza de los precios de los alimentos está en 15,3 % a noviembre y el de regulados alcanza 6,6 %, presiones que se mantendrán hasta mediados de 2022, según el analista Munir Jalil. La devaluación del peso contra el dólar ha sido de 17 % en un año, lo que ha recrudecido la inflación, alimentada también por una desconfianza de los inversionistas en el futuro del país, que no es solo contra Petro. En efecto, el índice de percepción de riesgo del país marcó 135 en noviembre, comparado con 70 para la América Latina.

El año que pasó fue de una recuperación apreciable pero todavía insuficiente de la economía. Persisten grandes incertidumbres que solo se despejarán después de las elecciones presidenciales. Por ahora, les deseo a mis pacientes lectores un feliz y ojala próspero 2022.