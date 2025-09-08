El Presupuesto y otra reforma tributaria*

“El proyecto de ley fue radicado en el Congreso en julio pasado y debe ser aprobado antes del 25 de septiembre de 2025”: Salomón Kalmanovitz Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presupuesto de la administración Petro para 2026 será de $557 billones, representando un aumento de $31 billones frente al año anterior, monto que equivale al 5,9 %. Teniendo en cuenta que la inflación este año será de 5 %, el aumento real del gasto público será modesto. Lo que tiene contenido al Gobierno es la oposición que le presenta el Congreso, resistencia que la mermelada no parece poder obviar frente a los distintos partidos y facciones políticas.

Los sectores que más recursos recibirán son Educación, con $88 billones; Salud, con $78 y Defensa, que recibe $69. El gobierno insiste en que el presupuesto fue diseñado con un...