La mayor parte de la población colombiana sobrevive en la informalidad. 58 % de los ciudadanos no conocen los contratos de trabajo, no están sujetos a la legislación laboral, sus empleadores no ofrecen protección social ni cumplen con el pago de impuestos. Sus trabajadores no están afiliados a sistemas de salud, no reciben prestaciones sociales ni ahorran para recibir una pensión al término de sus vidas laborales.