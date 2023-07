Éxitos y fracasos del Gobierno

El dicho es sabio: el que mucho abarca poco aprieta. Aplica muy bien al activismo del Gobierno de Gustavo Petro que pretendió hacer aprobar demasiadas reformas de manera simultánea, sin haber logrado avanzar en la mayor parte de ellas. La coalición que pareció acompañar al presidente al principio de su mandato estaba pegada con saliva y hubo una temprana ruptura. No existía cohesión ideológica ni se buscó negociar un acuerdo programático entre sus integrantes; el Gobierno no estuvo dispuesto a ofrecer posiciones burocráticas a tantos intereses divergentes. Petro mostró su habilidad para deshacer alianzas y despidió a la mitad del gabinete, conservando a sus fieles seguidores, a quienes les falta capacidad de negociación y sobre todo de ejecutar las ambiciosas reformas propuestas por la nueva administración.

Las alianzas al interior del propio Gobierno también se fracturaron tempranamente y han salido en volandas las ministras que más sólidas parecían por afinidad ideológica con el presidente: Carolina Corcho, que tuvo problemas de comunicación con todos los sectores de la salud que debía reorganizar, e Irene Vélez, en la estratégica cartera de Minas y Energía, que de impertinente pasó a revelar su talante abusivo que le costó su fulminante destitución, mostrando que algo de justicia existe en el mundo de Petro. Ella puede ser buena nadadora sincronizada, pero nada pudo hacer contra las corrientes que enfrentó sin plan de llegada a buen puerto.

El mercado pareció reaccionar favorablemente a los cambios y el peso se revaluó con fuerza, rompiendo la barrera de los $4.000 por dólar, cuando había superado los $4.800 a principios de 2023. El fortalecimiento del peso tuvo que ver con la percepción de que las reformas del Gobierno no van y que las propuestas más temerarias, como la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos, en aras de la salvación del mundo desde la humilde Colombia, quedan canceladas indefinidamente.

Aunque no se conoce hasta el momento el remplazo de Irene Vélez, se da por descontado que será una persona más razonable y eso de por sí ha contribuido a calmar las expectativas que habían despertado entre los expertos y en los círculos políticos los nombramientos de adalides radicales que no miden las consecuencias de sus anuncios y decisiones. El Gobierno quedó aleccionado con su intento de llamar a la calle para que fueran los manifestantes y no los legisladores quienes impusieran las reformas. La calle no respondió de la manera esperada por el presidente, que se verá obligado a negociar con los representantes del pueblo cuáles modificaciones demandan para aprobar las reformas.

Las elecciones de octubre serán la medida de qué tanto desgaste ha sufrido Gustavo Petro con sus escasos triunfos, entre los que se destaca la reforma tributaria que diseñó José Antonio Ocampo y que no impidió que fuera despedido como forma de agradecimiento típica de Petro. Habrá que ver qué tanto apoyo le queda al presidente entre los electores. Sin embargo, las elecciones de mitaca generalmente miden el poder de las maquinarias políticas y, de contera, qué tanto apoyo popular generan los logros y proyectos del Gobierno, pero pesa más lo primero que lo segundo. Los partidos políticos tradicionales, mientras tanto, están envalentonados por los fracasos del Gobierno y olvidan el fuerte apoyo que obtuvo el presidente en las elecciones que lo ungieron como tal.