Fico puede ser la opción más arriesgada

El Coco de la campaña presidencial de 2018 fue el “castrochavismo”. Nadie sabía bien qué era eso, pero la derecha consiguió que la gente asociara esta especie de sinónimo de ánimos dictatoriales, corruptela del poder, manejo irresponsable de la economía y ataque a la propiedad privada con el candidato de la izquierda Gustavo Petro.

Hoy la gran ironía es que el gobierno de Iván Duque ha resultado más castrochavista que lo que pintaba Petro. Manejó la pandemia y la frustración social a punta de prohibición y represión (19 muertos y 800 heridos en las protestas sociales). Aumentó el déficit fiscal, no solo por la pandemia sino por el derroche (millones en gastos de imagen y lobby) y la corrupción (como el contrato de $70.000 millones entregado por el Mintic a contratistas que ya tenían sombra, entre otros). Echó por la borda el bebé de la paz y fue incapaz de garantizar la seguridad, sin diseñar una estrategia seria para combatir la criminalidad y poniendo así en riesgo la vida y la propiedad de muchas más personas. Cerramos 2021 con la tasa más alta de homicidios en siete años: 26,8 por cada 100.000 habitantes.

En la actual campaña presidencial, el uribismo ha retornado a las andadas, advirtiendo sobre expropiaciones, peligros y otros desastres si votamos por fuera del continuismo. No obstante, al leer las propuestas de los candidatos principales, sorprende que el mayor populismo no proviene de Petro, Fajardo ni Hernández, sino del aspirante Federico Gutiérrez. Propone subir los subsidios para los que no se pudieron jubilar de $80.000 a $330.000 mensuales y ampliar los beneficiarios de 1,7 millones a tres millones. Propone repartir 40 % más plata a los alcaldes y rebajarles la matrícula a cero a otros 300.000 universitarios. Pero no dice de dónde sacará el dinero para tanta belleza, una omisión grave cuando el déficit fiscal es del 7,1 % del PIB.

Algo parecido pasa con la seguridad. Colombia tiene un problema de criminalidad en expansión. Esto requiere una estrategia de seguridad compleja y diferenciada por regiones, una revisión de fondo a las Fuerzas Armadas, hoy desmoralizadas y sin norte, además de resucitar con eficacia la política de desarrollo agrario plasmada en el Acuerdo de Paz. Gutiérrez, por ahora, ha hablado vagamente de reformar la Policía y crear comandos policiales urbanos.

Está bien que les exijamos a Petro y a Fajardo mayor claridad sobre sus planes de unificar Colpensiones con los fondos privados de pensiones o sobre las garantías que les darían a dos millones de migrantes venezolanos hoy en Colombia si restablecen relaciones diplomáticas con el gobierno de Caracas, que ha perseguido a muchos de ellos. También, que expliquen cómo y a quiénes afectarían las reformas tributarias estructurales y duraderas que proponen. Sin embargo, ambos presentan planes de gobierno bastante elaborados e intentan explicar de dónde sacarán la plata para hacerlos y cómo traerán mayor paz.

No así el candidato del oficialismo. No podemos asumir que por definición el uribismo será responsable fiscalmente ni traerá seguridad. Ese error ya lo cometimos los colombianos. Volver a caer en él, atendiendo las falsas advertencias de las casandras de derecha, puede llevarnos a profundizar el déficit fiscal y la inseguridad. Encima, como a Gutiérrez parece no preocuparle la desigualdad, en un eventual gobierno suyo la movilización social se podría tornar indignada y la represión, violenta.

Paradójicamente, por lo que vemos hoy de los candidatos, elegir a un gobierno progresista puede ser lo más responsable que podamos hacer los colombianos por nuestro país, aun los más conservadores y los que tienen más que perder.