Gobierno gastón

Salomón Kalmanovitz
15 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró que, según su óptica, sí hay un riesgo sobre la soberanía colombiana en medio de su disputa con Washington.
El presidente Gustavo Petro aseguró que, según su óptica, sí hay un riesgo sobre la soberanía colombiana en medio de su disputa con Washington.
Los resultados económicos del año corrido al tercer trimestre de 2025 son claroscuros: el crecimiento de la economía no está mal, pero no es brillante (3,6 %, el mejor desempeño hasta la fecha del gobierno), aunque se contraen minería (-5,7 %) y construcción (-1,5 %). Durante el primer trimestre el crecimiento fue de 2,8 % y de solo 2,6 % en el segundo.

Ahora adivinen cuál es el sector que más crece de todos, y si dicen el Gobierno, dieron en el clavo pues alcanza un exorbitante 8 %. Sucede en estos casos que el gasto público presiona al sector privado y hace que su crecimiento sea menor al potencial. Otro efecto del exceso de...

