La crisis del sistema de salud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un informe del periodista Luke Taylor en el portal de la Revista Médica Británica (BMJ) sobre el sistema de salud colombiano se tornó viral en el país. Así presentaba los problemas del sistema:

“Todo empezó con retrasos. Los pacientes haciendo colas por horas en las farmacias desde el amanecer y operaciones rutinarias pospuestas sistemáticamente. Siguió la escasez: las estanterías vacías de drogas esenciales, sin medicinas para la insulina y el cáncer, y pacientes en condición crítica rechazados por los hospitales. Siguieron cierres de salas de maternidad y de unidades de neonatos, salas de urgencias atestadas y programas de entrenamiento para especialistas cancelados”.

El informe se basaba en un trabajo de Andrés Vecino, médico, profesor e investigador en salud de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, avalando la investigación que hizo el periodista Luke Taylor, para el BMJ sobre el estado de la salud en Colombia. Según Vecino, “el gobierno colombiano decidió deliberadamente colapsar el sistema”.

Las declaraciones del propio Gustavo Petro corroboraron lo afirmado por Vecino: “¿Si yo quisiera acabar las EPS sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando y shu-shu-shu eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. EPS quebradas, sus afiliados tienen que pasar a las que quedan, como lo han hecho hasta ahora. Y esas se caen. No es sino esperar”.

A la investigación en referencia, Vecino añadió sus propios conceptos con lo que completó un preocupante panorama de la salud en Colombia y la comparó con la forma en que funciona en sistemas en países donde se destinan más recursos a su funcionamiento.

“Es el trabajo de un periodista especializado en salud, me parece impactante el nivel de detalle con el que describe la crisis del sistema que estaba relativamente bien, pero llega un punto en el que el gobierno decide deliberadamente hacerlo colapsar”, aseguró Vecino.

Cuando Petro expresó que le iba a hacer el shu, shu, shu al sistema de salud, los agentes del sistema comenzaron a temblar. Y no es que el sistema colombiano estuviera funcionando mal. En una pasada columna sobre pensiones que titulé con “Si no está dañado, no lo arregle”. Remarcaba que las acciones del gobierno solo iban a deteriorar un sistema que, mal que bien, ofrecía cobertura universal a la población y que también en salud era de calidad aceptable, incluso eficiente, teniendo en cuenta el bajo gasto que se asignaba por afiliado.

Vecino aseguró que “con anterioridad el sistema de salud colombiano había sido considerado relativamente bueno, (…) en él se gasta poquito si se compara con otros que proveen menos servicios pero con más gasto”.

Al destacar los más graves errores del actual Gobierno y su incidencia en su estado actual, mencionó que se hubiesen gastado recursos de la salud en asuntos electorales y el pésimo resultado de las intervenciones que se hicieron en Entidades Prestadoras de Salud como Sanitas y la Nueva EPS.

El Ministerio de Salud, por su parte, destacó el aumento en la inversión en el sector: entre 2022 y 2026, los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al sector aumentaron en términos reales un 51,4 %, lo que representa 25 billones de pesos adicionales.

Andrés Vecino ripostó que “el Ministerio de Salud decidió perder su tiempo en hacer una respuesta larguísima sobre el artículo de BMJ en vez de enfocarse en el problema discutido: las barreras al acceso a los servicios de salud”.