La demografía del futuro

Uno de los más prestigiosos demógrafos del mundo, Nicholas Eberstadt, augura un futuro en el que la población global decaerá. En un ensayo publicado en la revista Foreign Affairs titulado “La edad del despoblamiento” (“The Age of Depopulation”) afirma lo siguiente: “los humanos están a punto de entrar en una nueva era histórica. Por primera vez desde que se dio la peste negra (o bubónica) de los años 1.300, la población global comenzará a declinar. Aunque esa implosión fue causada por una enfermedad mortal transmitida por las moscas, la que se viene hacia futuro será resultado de las decisiones tomadas por la gente”.

Hace unos 30 años, los expertos advertían de una explosión demográfica, especialmente en los países del tercer mundo. Colombia experimentó un fuerte crecimiento demográfico impulsado por la disminución de la mortalidad infantil y una alta tasa de natalidad, causando un incremento poblacional sostenido y un cambio hacia la urbanización. La población de Colombia creció de alrededor de 15,4 millones en 1960 a más de 52 millones en la actualidad, con la tasa de crecimiento llegando a su punto más alto en 1961 con un 3,2 % y un índice de dependencia (menores de 15 años y mayores de 64) en su máximo en 1964. Esto fue acompañado por un fuerte éxodo rural que nos tornó en un país urbano más próspero para más gente.

En los países pobres, la población crecía a tasas superiores al 3 % anual ante comunidades que seguían mandatos religiosos o culturales en contra del control de la natalidad. Incluso en los países más pobres del mundo, los programas de control natal han sido exitosos, permitiéndole a las mujeres el control del número de embarazos o nacimientos que van a tener durante su vida fértil y liberándolas para que participen más en el mercado laboral, logrando una mayor independencia y desarrollo personal.

La edad mediana de la población es de 32,5 años, resultado de una estructura poblacional joven, pero que se acerca al envejecimiento. De hecho, estamos atravesando una transición demográfica, caracterizada por una tasa de fecundidad (número de hijos por mujer) de 2,1 que está por debajo de la tasa de reemplazo y que puede llevar a un crecimiento de la población de cero o que sea incluso negativo en el futuro.

Se calcula que la población en Colombia será de 53,7 millones para fines de 2025, según los modelos demográficos de Trading Economics. De esta población están ocupadas 24 millones, arrojando una tasa de empleo de 59 % y una tasa de actividad de cerca del 65 %, primando la informalidad en la que vive el 58 % de la población. El desempleo estuvo en 8,8 % de la fuerza laboral durante el mes de julio de 2025, la cifra más baja registrada desde 2001. La cifra sería mucho peor si no existiera la válvula de escape que representa la emigración que ha sido estimada en casi 6 % de la población, 2,85 millones de personas aproximadamente en febrero de 2024.

La emigración ha sido sustancial. Se calcula en 2,5 millones los colombianos que residen en los Estados Unidos y que envían remesas que el año pasado rondaron los US $12,000 millones, más que las exportaciones de carbón, pero menos que las de petróleo (US $15,000 millones). En Venezuela se estima en 700.000 el número de residentes colombianos y en España hay otro medio millón.

Pero también existe el flujo inverso: El 5,8 % de los habitantes en Colombia son migrantes, es decir, 2,8 millones de personas, la mayor proporción siendo de nacionalidad venezolana –según datos de febrero de 2024– expulsadas por las políticas erráticas del régimen de Nicolás Maduro que hicieron colapsar cerca del 80 % de la actividad económica del vecino país. Si se piensa que el gobierno de Gustavo Petro ha sido deficiente, el consuelo es que hubiera podido ser mucho peor de lo que resultó ser.