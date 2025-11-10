La derrota de Trump

Resume e infórmame rápido

Las elecciones parciales en Estados Unidos de alcaldías y gobernaciones fueron muy favorables para el Partido Demócrata y un duro revés para el presidente Trump y su Partido Republicano. Aunque el mandatario adujo que él no estaba en la balota, lo cierto es que no pudo evadir su responsabilidad frente a la reacción del electorado a su caótica administración y a sus políticas erráticas, entre las cuales la imposición de elevados aranceles a las importaciones comenzó a mostrarse en una mayor inflación.

El pueblo no está contento con esa subida de precios ni con la suspensión o el recorte de los programas sociales, incluyendo la repartición de alimentos subsidiados para los más necesitados, las fallas del sistema de salud y el aumento de las cotizaciones. Todo lo anterior despertó la furia y la movilización del electorado que, incluso, sorprendió a los dirigentes del Partido Demócrata.

La elección de un inmigrante musulmán, Zohran Mamdani, como alcalde de Nueva York fue otro duro golpe contra el presidente, quien había apoyado a Andrew Cuomo, con el que no simpatizaba del todo. Trump acusó a Mamdani de comunista, cuando él mismo se identifica como demócrata socialista, lo cual no le hizo mella sino que más bien lo ayudó a ganar la elección con más del 50 % de los votos. Mamdani es de origen indio, hijo de padres que llegaron a Estados Unidos cuando él tenía siete años; hoy Mamdani tiene solo 34 años y ha hecho una fulgurante carrera: de diputado de la asamblea del estado de Nueva York a la alcaldía de la ciudad más grande del país.

Otras elecciones de gobernadoras también favorecieron al partido opositor. Abigail Spanberger, excongresista demócrata y exagente de la CIA, fue elegida gobernadora del estado de Virginia, mientras que la representante demócrata Mikie Sherrill se convirtió en la primera mujer gobernadora demócrata de New Jersey. Los latinos de la ciudad que había votado antes por Trump ahora lo hicieron por la dupla demócrata.

Los nuevos políticos están en el país más rico del mundo, en el que subsiste una apreciable población pobre. “El hambre es un problema significativo en Estados Unidos, con 18 millones de hogares (13,5 % del total) experimentando inseguridad alimentaria en 2023, un aumento respecto al año anterior. Más de 47 millones de personas, incluyendo uno de cada cinco niños, no tienen acceso constante a alimentos nutritivos” (USDA Economic Research Service). Esto genera insatisfacción en la población que generalmente no participa en política, pero esta vez se sintió motivada a votar por los políticos que prometieron defender sus intereses.

Los gastos suntuarios que exhibe Trump en fastuosas recepciones para festejar sus excesos también despertaron sentimientos hostiles contra el presidente. Algo que empeoró la percepción de la gente fue la presencia del ejército en las calles de las ciudades gobernadas por el partido opositor, algo no visto en la historia norteamericana en décadas. La abierta represión del temido ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) contra inmigrantes indefensos, muchos de ellos con sus papeles en regla, despertaron el miedo entre los latinos, pero también la furia de los electores que se movilizaron en contra de Trump y sus políticas. Es que la gente no simpatiza con presidentes millonarios que cometen crueles excesos en el ejercicio de su poder.