La Universidad Nacional en transición

Salomón Kalmanovitz
24 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“El Consejo de Estado falló en contra del nombramiento de Múnera”: Salomón Kalmanovitz
Foto: El Espectador

Fui profesor de la Universidad Nacional entre 1970 y 1994, así que constituye una parte crucial de mi vida y de mi trayectoria intelectual. Ascendí de profesor asistente a titular y emérito y me desempeñé como decano de la Facultad de Ciencias Económicas en 1990. Los frecuentes cierres que se produjeron por el activismo estudiantil y la represión estatal me liberaron el tiempo suficiente para adelantar una ambiciosa agenda investigativa. Pude escribir una historia económica del país (Economía y nación, 1985) y otras obras que me prestaron reconocimiento y la oportunidad de ser nombrado como codirector del Banco de la...

