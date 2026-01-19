Las consecuencias económicas del señor Petro*

Comienzan a sentirse los efectos del alza salarial hiperbólica promulgado por el Gobierno en todos los ámbitos de la economía nacional: despidos de personal, traslados de empleados de tiempo completo a medio tiempo, aumento de la informalidad y sobre todo trasmisión del mayor costo del trabajo a los precios. La inflación que terminó en 5,1 % en 2025 se proyecta que terminará en más del 6 % este año, empujada principalmente por el ajuste del mínimo.

La práctica aceptada socialmente de negociar los salarios a principios de año entre empresarios y trabajadores fue ignorada por el Gobierno que impuso un alza desproporcionada y nociva...