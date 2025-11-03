Política monetaria y desempeño económico

En su reunión del 31 de octubre, la junta directiva del Banco de la República tomó la decisión de mantener su tasa de interés en 9,25 %. Frente a una inflación de 5,2 % y una tasa real de 4 %, se trata de un freno moderado al crecimiento de la economía que se espera que alcance 2,7 % en 2025. Esta expansión es la más alta que ha alcanzado el país en lo que va del gobierno de Gustavo Petro. En efecto, el crecimiento en 2023 y 2024 promedió solo 1,6 %, resultado mediocre frente al crecimiento que ha caracterizado al país en el pasado: casi tres veces superior al obtenido por Petro. El resultado está por debajo de las aspiraciones...