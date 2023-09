¿Qué pasa en Venezuela?

Recibimos pocas noticias de Venezuela a pesar de compartir una frontera de más de 2.200 kilómetros. Cuenta con unos 28 millones de habitantes, sin contabilizar la emigración masiva, calculada en unos siete millones de personas, que causó la profunda crisis económica. Se trata de una de las crisis más profundas de la historia contemporánea, en la que se perdió alrededor del 75 % del producto interno desde que Hugo Chávez alcanzó la Presidencia en 1999 hasta el 2013. Nicolás Maduro continuó con políticas anticapitalistas que no pudieron ser compensadas por un socialismo ordenado y que profundizaron la debacle. Esa es parte de la historia. La otra causa de su desfallecimiento son las duras sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos que le impiden vender petróleo en sus mercados naturales.

Muchos de los ingenieros y técnicos del sector petrolero fueron despedidos y sustituidos por cuadros fieles al régimen pero ineptos, que no han sabido recomponerlo. La ayuda de Rusia y China no ha sido suficiente para recuperar la producción de petróleo y su refinación en las plantas que no han recibido mantenimiento apropiado desde hace casi 15 años. De producir alrededor de tres millones de barriles de petróleo diarios en 2010, se proyecta que en 2023 alcanzará los 875.000 barriles diarios, 70 % menos de lo que producía hace década y media.

La desesperación del régimen por mantener el gasto público por encima de los niveles de recaudo de impuestos que colapsaron abrumadoramente llevó a una hiperinflación que en 2022 era todavía del 156 %. El remedio escogido para combatirla fue la dolarización de la economía y la introducción de una moneda digital, el bolívar virtual. Un observador de la situación informa que “no hay escasez de nada; por el contrario, hay sobreoferta de todo tipo de productos nacionales e importados. Las marcas de harina de maíz precocido, de dos hace unos 15 años, hay 50. Todo está dolarizado, pero también se usa el bolívar digital. La moneda física nacional prácticamente desapareció pues todo es digital y más del 90 % de la población está bancarizada. Se ven dólares en efectivo, pero no tanto, y el salario mínimo en el sector privado está en alrededor de 200 dólares mensuales”. En el sector público no hay prácticamente salarios pues sus trabajadores reciben bonos por la plataforma Patria, un sistema de ayudas sociales que se maneja en bolívares digitales.

Una parte del exilio venezolano ha retornado al país y se mantiene con las divisas que logró ahorrar en el sistema financiero internacional en el pasado. Ellos disfrutan de un alto nivel de vida, tienen sirvientes como otrora y disfrutan de los subsidios que otorga el Gobierno, incluyendo el del precio a la gasolina.

Hoy en día el producto interno de Venezuela por habitante es menos de la mitad del que tiene Colombia, mientras que al principio del siglo XXI el país vecino duplicaba el producto per cápita colombiano. Sabemos que el socialismo fracasó en Europa oriental y Rusia, pero su paso al capitalismo ha sido más empobrecedor para Cuba y Venezuela que para la propia Rusia, que no tiene el músculo para jalonar el desarrollo económico de ambos. Venezuela ha entrado en negociaciones con China tras una visita de Estado reciente de Nicolás Maduro a Beijing; fuera de compromisos de comprarle petróleo y prestarle asistencia técnica, no pareció existir una voluntad seria que contribuya a salvar al país de su miseria.