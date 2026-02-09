Trump y Petro

Foto: X: @petrogustavo

Un medio radial norteamericano de Iowa tituló la noticia del encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro como “Una distensión incómoda”. No era para menos: se trataba de un cara a cara de Trump con uno de sus críticos más locuaces.

Son memorables las andanadas del presidente colombiano contra los letales bombardeos a pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Mar Caribe y en el Pacífico, así como criticó el apoyo brindado a Israel por Trump en su ocupación de Gaza. Por su parte, Trump ha acusado a su contraparte colombiano de inundar a Estados Unidos de cocaína y ha amenazado invadir a Colombia con el...