Alegría Fonseca y Carlos Rodríguez: dos maneras de hacer y cuidar que nos inspiran

Mi columna pasada la cerraba señalando el papel clave que deberán tener las organizaciones de la sociedad civil el próximo año, ante tantos retos ambientales y la dilución de la relevancia de estos temas en medio de la incertidumbre política, económica y de liderazgos a nivel mundial y nacional. Para esta columna de cierre de año quisiera traer dos referentes que, creo, pueden darnos luces para los tiempos que vienen.

Son Alegría Fonseca y Carlos Rodríguez. Alegría es la fundadora y directora de la Fundación Alma que cumplió este año 40 años de actividad, y Carlos dirigió Tropenbos Colombia por casi tres décadas, hasta este año...