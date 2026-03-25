Candidatos: ¿Están preparados para El Niño que nos espera?

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El 14 de marzo de 2023 comenzó el año que rompería el récord de calentamiento global tanto en la atmósfera como en los océanos. El calentamiento récord de la superficie del mar se mantuvo hasta julio del 2024. Hacer seguimiento de los datos del clima y especialmente los del calentamiento de los océanos se ha vuelto casi una obsesión para mí –seguramente por mi formación como bióloga marina y doctora en ecología–: me lleva a apasionarme por analizar la complejidad.

Recuerdo ver en los mapas de calor, a los que afortunadamente podemos acceder gracias a los visores de Copernicus (el programa satelital de la Unión Europea), una condición muy atípica de calentamiento frente a las costas de Perú que advertía, de manera prematura, la probable formación de un fenómeno de El Niño de alta magnitud.

En ese momento yo era viceministra de Ambiente y compartí la alerta con la ministra Susana Muhamad, el director de Recurso Hídrico del Ministerio y la directora del Ideam. Recibimos luz verde para convocar, junto con el DNP, al Consejo Nacional del Agua a inicios de mayo y empezar la coordinación para monitorear las condiciones climáticas y establecer medidas preventivas y recomendaciones para varios ministerios incluidos Minas y Energía, Vivienda, Agricultura, Salud, Ambiente, así como a la UNGRD, la Comisión reguladora del agua y la Superintendencia de servicios públicos.

Los efectos de El Niño de 2023–2024 los recordamos con claridad: alertas por incendios forestales en más de 800 municipios, con pérdida de hábitat, deterioro de la calidad de aire y aumento de emisiones de CO 2 ; afectaciones en la producción agropecuaria, amenazas sobre la capacidad de generación eléctrica y, de manera muy especial, el racionamiento de agua en Bogotá debido a la disminución de los caudales y el volumen almacenado en los embalses que la abastecen.

El Banco de la República señala en sus recientes estudios que la inflación total durante periodos marcados por El Niño es 1,6 puntos porcentuales más alta, sobre los alimentos la inflación es de 1,0 % y en la energía es de 1,5% más elevadas. Estos estudios recomiendan a la autoridad monetaria incrementar parcialmente la tasa de interés con el fin de anclar las expectativas de inflación. La variabilidad climática y su aceleración también son económicas.

El pasado 19 de marzo, la temperatura superficial del mar ya superó la temperatura máxima registrada en 2024. Existe una alta probabilidad de que el próximo gobierno se estrenará gestionando un evento El Niño que vuelva a romper récords. Esto me genera preguntas que son también recomendaciones.

Para el gobierno saliente, ¿se dejará un documento de lecciones aprendidas? ¿Que funcionó y que no? ¿Dónde es necesario mejorar la coordinación, la comunicación, la financiación, el monitoreo?

Para los candidatos a la Presidencia: ¿Tienen un plan para enfrentar un Niño que puede ser muy intenso? ¿Tienen estrategias para fortalecer la articulación institucional y la gestión preventiva? ¿Reconocen las interdependencias de El Niño con las finanzas públicas, la producción agropecuaria, la seguridad energética y la salud pública?

Sin duda el gobierno entrante asumirá retos importantes sobre los temas de seguridad nacional, del déficit fiscal, la deuda pública y la polarización, pero todo eso tendrá que ser gestionado en medio de un clima que no puede elegir, pero si puede elegir llegar preparado. La anticipación es la única forma real de gobernar el riesgo.