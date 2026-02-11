Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El clima cambió, ¿y el Estado?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sandra Vilardy
Sandra Vilardy
11 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
“Necesitamos una ciudadanía más informada y exigente, que entienda que el clima que conocimos no volverá a ser igual”: Sandra P. Vilardy
“Necesitamos una ciudadanía más informada y exigente, que entienda que el clima que conocimos no volverá a ser igual”: Sandra P. Vilardy
Foto: Gobernación C

Cerca de 100 mil personas han resultado afectadas en el país, especialmente en la región Caribe, por una serie de frentes fríos probablemente asociados al debilitamiento del vórtice polar. Mientras las reacciones técnicas y políticas van subiendo el tono, buscando responsables, hay familias que han perdido cosechas, techos, bienes, ingresos y, otra vez, la confianza y su seguridad.

Este episodio nos muestra claramente lo que la ciencia viene advirtiendo: la creciente probabilidad de eventos atípicos y emergentes, producto de las alteraciones termodinámicas del sistema climático. La ruleta climática ya está en juego. El problema no...

Sandra Vilardy

Por Sandra Vilardy

Conoce más

Temas recomendados:

Clima

Cambio climático

Medio ambiente

Elecciones 2026

Córdoba

Inundaciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.