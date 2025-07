Entender las policrisis para transformarlas

Se nos volvió una frase de cajón decir que el mundo está loco, que cada semana pasa algo inesperado; es como si estuviéramos en una permanente montaña rusa con sus curvas en subida y en baja. Y no es solo una percepción individual: hay una acumulación real de crisis que se superponen, se amplifican mutuamente y nos desbordan.

Hace unos días encontré este artículo que me ayudó a ponerle nombre a esa sensación: “Polycrisis patterns: applying system archetypes to crisis interactions”, publicado recientemente en la revista Global Sustainability. Me pareció muy oportuno para entender esa sensación tan desconcertante y...