Las preguntas que aún necesita el Canal del Dique

“Sin duda, el Canal del Dique necesita una intervención”: Sandra Vilardy. Foto: Alcaldía de Cartagena

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Sin duda, el Canal del Dique necesita una intervención. Nadie puede desconocer los efectos de las inundaciones sobre miles de familias, la carga de sedimentos que llega a la bahía de Cartagena y a los corales de las Islas del Rosario, el deterioro de caños y ciénagas o los problemas que todo esto genera para la pesca, la agricultura y el abastecimiento de agua. Por la magnitud de esos problemas, la discusión nunca debió reducirse a estar a favor o en contra del proyecto.

La discusión sobre la licencia ambiental venía de antes. En 2017 la ANLA la exigió, pero en 2018 retiró esa decisión después de una solicitud de Cormagdalena. Para hacerlo fueron claves un cambio en la valoración de Parques Nacionales sobre posibles afectaciones a áreas protegidas y la interpretación de que el proyecto estaba cobijado por un régimen jurídico de transición. Cuando revisamos nuevamente el expediente en 2022, encontramos razones importantes para controvertir esas dos bases y advertimos sobre el riesgo de continuar una intervención de esta escala sin licencia.

El proyecto tiene un nombre muy ecológico, Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, aunque su desarrollo técnico y financiero se concentra en las obras hidráulicas para controlar agua y sedimentos. Los diseños para la restauración de los ecosistemas están mucho menos desarrollados. Al revisar el proyecto con una mirada ecológica más integral aparecieron varias preguntas: cuánto cambiarían los caudales, dónde se depositarían los sedimentos, cómo se modificaría la salinidad, qué pasaría con la conectividad entre ciénagas, el abastecimiento de agua y los ecosistemas aguas abajo de las esclusas. Resolver un problema hidráulico podía agravar otros problemas ecológicos y sociales.

Parte de nuestra gestión ambiental viene de una tradición que todavía estudia agua, biodiversidad, riesgo y comunidades por separado. Muchos técnicos han trabajado desde ese enfoque, pero hoy sabemos que los ecosistemas funcionan por relaciones, umbrales y respuestas no lineales. Cuando simplificamos demasiado esas relaciones, quienes terminan pagando la diferencia entre el modelo y la realidad suelen ser las comunidades más dependientes de la naturaleza.

En Colombia hemos aprendido a temerle al agua cuando sobra, pero mucho menos al agua cuando falta. Los modelos del Plan Hidrosedimentológico tienen profundas limitaciones para explorar el funcionamiento durante las sequías. Y es en las sequías cuando necesitamos saber qué ocurre con la conectividad entre ciénagas, qué caudal ecológico debe mantenerse, qué pasa con las bocatomas de acueductos comunitarios y hasta dónde puede avanzar la cuña salina sobre suelos agrícolas durante, por ejemplo, un Niño fuerte.

El Santuario de Fauna y Flora El Corchal Mono Hernández permite entender otras preguntas. Es un ecosistema único, ubicado en una zona deltaica y dependiente del agua dulce que recibe del Canal del Dique. Aunque las obras quedan fuera del área protegida, ¿cuánto se alteran los flujos que hacen posible que ese ecosistema exista?

También hubo otras fallas institucionales: cambios de equipos y pérdida de continuidad retrasaron innecesariamente el proceso en varias entidades. Ahora tenemos un Niño intenso. Deberíamos aprovecharlo para observar en detalle las dinámicas ecohidrológicas del Canal, sus ciénagas, el delta y los ecosistemas costeros. Adaptarse al cambio climático no es solo construir obras para controlar el agua cuando sobra. También es garantizar agua para ecosistemas y comunidades cuando falta. De eso depende que esta enorme intervención sea verdadera adaptación y no una nueva forma de mala adaptación.