¿Y si cruzamos los umbrales?

Sandra Vilardy
Sandra Vilardy
27 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
“Mientras se redactan comunicados, los ecosistemas siguen cruzando límites silenciosamente”: Sandra Vilardy.
Foto: EFE - Isaac Fontana

La semana pasada en Bogotá se realizó la Cumbre de la OTCA, y firmaron una nueva declaración con llamados urgentes y apuestas para evitar que la selva más importante del planeta llegue a un punto de no retorno. También a inicios de mes, en Ginebra, concluyeron sin mayores avances las negociaciones del Tratado Mundial sobre Plásticos, mientras las cifras de acumulación alcanzan niveles récord y la brecha tecnológica para cerrar el ciclo sigue siendo monumental. El 15 de agosto, se publicó en la revista One Earth el artículo "Breaching planetary boundaries: Over half of global land area suffers critical losses in...

Sandra Vilardy

Sandra Vilardy

