Allende, “in memoriam”

La conmemoración de los 50 años del golpe de Pinochet en Chile, del suicidio del presidente Allende y de la muerte del poeta Pablo Neruda, esta última el 23 de septiembre, muestra hasta qué punto la historia corre cada vez a mayor velocidad y cómo eventos trágicos relativamente cercanos son reinterpretados a la luz de un extraño presente. Me llama la atención el modo en que, hoy, en Colombia, tantos jóvenes no saben nada de lo que pasó en Chile y, por supuesto, de quién fue Allende, y muchos se apresuran a decir que fue “un dictador”, aliado del “genocida Fidel Castro”. ¿En qué momento esas interpretaciones del pasado se normalizaron? He leído y oído reacciones asombrosas en las que se mezcla la ignorancia con el odio y el desafuero. “No dio la batalla y optó por pegarse un tiro”, llegué a leer sobre Allende en las redes sociales, las cuales son cada vez más, desde el punto de vista sociológico, un termómetro para medir el nivel de degradación e idiotez de algunos congéneres.