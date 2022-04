Ay, Colombia

La derrota de la Selección en la clasificación al Mundial de Catar es una muy buena metáfora de la vida nacional. Perdimos ganando, porque ganamos cuando era tarde. Esto significa ganar, sí, pero en un momento en que la victoria ya no tiene ningún valor. Es triste, es contradictorio. Es una especie de destino, porque en el fondo lo nuestro ha sido siempre perder. Recordemos la famosa frase de Francisco Maturana: “Perder es ganar un poco”, que fue tal vez el enunciado filosófico más importante de los años 90. La misma tradición de frustración y derrota que gravitó sobre el cielo del país desde que tengo memoria y que tanto marcó mi infancia y adolescencia: la sensación de vivir en un lugar pequeño, olvidado por todos, insignificante para el resto del mundo.

Las efímeras victorias de nuestros ciclistas en los años 80, sobre todo de Lucho Herrera, nos dieron la ilusión de un cambio. Luego el famoso 5-0 a Argentina que nos hizo soñar, hasta que la realidad del Mundial de Estados Unidos de 1994 nos devolvió a nuestro lugar, que no era otro que el de la fila de los perdedores, pues de ese equipo supuestamente arrollador no quedó nada, apenas una pobre victoria contra Suiza que, para variar, ya no sirvió de nada. La selección brilló sólo una vez y fue en el Mundial de Brasil, cuando la coronación del rey James I.