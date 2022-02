Papayazo a la derecha

Los sondeos son crueles con las variadas metamorfosis de la derecha colombiana en 2022. Sumando a todos sus gatos pardos se llega a duras penas a la mitad de la intención de voto del progresista Petro, con todo y gobierno de Duque (o por causa del gobierno de Duque), lo que, por supuesto, los tiene de los nervios. ¿Qué necesitaría hoy la derecha para brillar un poco en la opinión pública, desligándose del Gobierno? ¿Cuál sería el mejor regalo para ellos en plena crisis? Pues nada mejor que un buen paro nacional, multitudinario y nutrido, que ellos, con ayuda de la Policía, se encargarán de convertir en estallido revoltoso, ojalá con muchas víctimas y daños a la propiedad pública. Al uribismo se le escurren las babas ante semejante regalo de los dioses. ¿Y cuáles son esos dioses? No son propiamente divinidades conservadoras y de derecha, sino todo lo contrario: es el Comité Nacional del Paro, esa asamblea que, usando una metáfora de las selvas africanas, parece una jirafa: un cuerpo grande y poderoso, un cuello larguísimo y estrecho, y una cabeza pequeñita, lejos de ese cuerpo. ¿Será que no se dan cuenta del papayazo que están a punto de regalarle a la derecha con el paro del 3 de marzo? Es de no creer. ¡Justo diez días antes de las elecciones al Congreso! En el Ubérrimo y también en Fedegán debieron destapar botellas de aguardiente al enterarse y brindar hasta tarde. Ellos ya se conocen de memoria el guion, que es más o menos este: primero torear a los manifestantes con la Policía y luego soltar a los halcones de la noche para que inicien la mecha de los disturbios. Basta encenderla y ya. Si además logran que algún manifestante resulte herido, aún mejor, pues eso les asegura que el paro dure no uno, sino varios días. Ojalá semanas. Momento en el cual el Gobierno convocará al Comité del Paro, pero dejando pasar varios días entre reunión y reunión, como hicieron el año pasado, para que las cosas se pudran al extremo y la violencia se generalice. Si además hay bloqueos, la dicha uribista sería completa. En Cali la “gente de bien”, liderada por el impresentable Escobar, volvería a la calle, y todos los candidatos de derecha del país podrán hacer su pío pío con la izquierda internacional y neocomunista y el castrochavismo y que Rusia quiere destruir la economía y el contrato social de la pacífica Colombia. Dirán que solo ellos pueden garantizar la paz y la seguridad democrática, a la fuerza, y la gente, molesta y asustada por los disturbios ligados al paro, les creerá. Es el viejo truco. Qué regalo a la derecha, qué caramelo dulce.

Lo único que podemos preguntar, desde esta columna, es si el Comité Nacional del Paro se da cuenta. ¿Son conscientes del papel de tontos útiles favorables al Gobierno que hicieron el año pasado, manteniendo la huelga de forma innecesaria por días y días hasta que la gente empezó a odiar a los manifestantes? Definitivamente, no los entiendo. Su torpeza solo parece superada por la del Eln hace tres años, cuando le ragalaron a Duque, que tenía 19 % de aceptación, un tanque de oxígeno político con el absurdo atentado a la Escuela Superior de Policía de Bogotá. ¿Estará intervenida esa izquierda torpe por lo que la Cabal llamó “el ala marxista” del uribismo? Empiezo a creer que sí.