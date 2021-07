Las élites y la democracia

“La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización dice oligarquía”. Estas palabras de Robert Michels, escritas en 1911, encarnan su famosa “ley de hierro de la oligarquía”, que, más que ley, es una tendencia reconocida por los más grandes teóricos de la ciencia política y de la democracia, como Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Joseph Schumpeter, Maurice Duverger o Giovanni Sartori.

Desde comienzos de la humanidad, el ser humano siempre ha estado vinculado a organizaciones, como la tribu, la iglesia, el partido, la empresa, la universidad y miles más, y en todas ellas siempre han mandado pocos, cuando no uno solo. En los aztecas mandaba Moctezuma; en los chibchas, Quemuenchatocha; en la Iglesia católica, un solo papa; en la fábrica, un solo gerente; en la universidad, un solo rector; en la parroquia, un solo párroco; en El Espectador, un solo director; en los Estados Unidos, un solo presidente, y así en todo tipo de organizaciones. En todas esas organizaciones, pero particularmente en las políticas, siempre hay y habrá élites, y el que manda se rodea de un pequeño grupo asesor, de un consejo de ministros, una junta directiva, un consejo académico o de asesores informales, un grupo de amigos o de los cuñados.

Si esta ley de Michels fuese inobjetable, si fuese realmente de hierro, la democracia no sería viable, jamás sería posible “un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, como planteó Lincoln en Gettysburg. Pero, aun solo como tendencia siempre latente, ha sido un dolor de cabeza para los promotores y creyentes de la democracia. Quien resolvió esta cuadratura del círculo fue, entre otros, Joseph Schumpeter, quien reconoció que en sociedades de grandes poblaciones no es posible la democracia directa de la Antigüedad y es una utopía pensar que existe un solo bien común, una sola voluntad popular. Por estas razones, en las sociedades de carne y hueso, efectivamente, lo que hay son minorías que compiten entre sí por los votos de los distintos conglomerados y grupos de todo tipo que componen el pueblo. Quien resulta elegido es, en realidad, una élite que, en las democracias representativas liberales, encuentra su poder limitado tanto en el tiempo como en el espacio, precisamente para evitar las tendencias oligárquicas que predijo Michels. Así, las élites que gobiernan no solo están limitadas por Constituciones contramayoritarias, sino que son regularmente reemplazadas por otras élites mediante procesos electorales.

Pero, como predijeron Mosca y otros académicos, la probabilidad de la oligarquía y la autocracia es más grande cuando el Estado se apropia de los medios de producción, como sucede en los países socialistas y comunistas. Así, mientras en los países con democracia liberal los gobiernos se rotan regularmente, en la Alemania nazi, la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba o Venezuela se instalan dictadores que, con paredón y otros medios siniestros, terminan eliminando a sus rivales y hasta a sus antiguos compañeros de viaje. La ley de Michels, entonces, no es de hierro, pero sí es una tendencia siempre latente. Por estas razones, debemos estar siempre alertas a defender nuestra democracia de élites y dirigentes que siempre han admirado a dictadores como los hermanos Castro y Hugo Chávez.