Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El teorema de Milei

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago Vargas Acebedo
Santiago Vargas Acebedo
01 de febrero de 2026 - 05:06 a. m.
“Además de autodestructivas, las ideas de Milei carecen de sentido”: Santiago Vargas Acebedo.
“Además de autodestructivas, las ideas de Milei carecen de sentido”: Santiago Vargas Acebedo.
Foto: EFE - MATIAS MARTIN CAMPAYA

“Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, dijo la semana pasada el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, ante la siempre dócil y servil audiencia del Foro Económico Mundial que se reúne anualmente en Davos. ¿A qué se refería Milei al decretar la muerte del filósofo florentino, casi 500 años después de que muriera por primera vez? Las declaraciones del mandatario argentino estuvieron, como de costumbre, llenas de imprecisiones y ambigüedades, las cuales, por lo mismo, han dado origen a todo tipo de especulaciones. Con todo y eso, la segunda muerte de Maquiavelo debe ser tomada...

Santiago Vargas Acebedo

Por Santiago Vargas Acebedo

Sociólogo y arquitecto que investiga la interacción entre la cultura y la política. Es candidato a doctorado en Sociología por la Universidad de Cambridge, tiene una maestría en Cultura y Sociedad de la London School of Economics y un pregrado en arquitectura de la Universidad de los Andes. Ha publicado ensayos, cuentos y columnas en medios.
Conoce más

Temas recomendados:

Javier Milei

Argentina

Política

Internacional

 

Juan felipe Vélez gomez(82042)Hace 35 minutos
Ni hablar de ese mequetrefe.
leunamuno(9808)Hace 45 minutos
La política solo fue puentes provisionales que el fascismo utilizó mientras el neoliberalismo lograba el milagro de la autosuficiencia económica que, como botón de muestra está la rigidez de lasa tasas de interés aunque la economía se estanque por detener la inflación, y no lo digo por lo de Colombia sino también por lo del Norte, donde el gobierno no es precisamente comunista. De cualquier manera entre más capital genere la economía neoliberal, más sometida está la naturaleza.
Jairitoco(24834)Hace 1 hora
Muy bien fundamentado, impecable.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.