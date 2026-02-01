El teorema de Milei

“Además de autodestructivas, las ideas de Milei carecen de sentido”: Santiago Vargas Acebedo. Foto: EFE - MATIAS MARTIN CAMPAYA

“Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, dijo la semana pasada el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, ante la siempre dócil y servil audiencia del Foro Económico Mundial que se reúne anualmente en Davos. ¿A qué se refería Milei al decretar la muerte del filósofo florentino, casi 500 años después de que muriera por primera vez? Las declaraciones del mandatario argentino estuvieron, como de costumbre, llenas de imprecisiones y ambigüedades, las cuales, por lo mismo, han dado origen a todo tipo de especulaciones. Con todo y eso, la segunda muerte de Maquiavelo debe ser tomada...