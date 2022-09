El Movistar Arena recoge datos sensibles

Recoger huellas digitales se ha vuelto una práctica tan común como ilegítima. En los edificios es costumbre pedirles a quienes ingresan este dato personal que la Corte Constitucional ha calificado de “sensible”, sin seguir los estrictos lineamientos que fija la ley para recogerlos.

Hace unas semanas visité el Movistar Arena (MA) en Bogotá para asistir a un concierto y me encontré una fila larga para entrar al bar Bogotá Beer Company (BBC), desde el ingreso que hay dentro del MA, en los corredores del segundo piso. Unos empleados del MA pedían el nombre y número de cédula de cada cliente, los anotaban en una hoja, y condicionaban su ingreso a BBC a que dejaran registrada su huella digital en una máquina que llevaba el logo de Movistar.

Alguien que hacía la fila preguntó para qué recogían la huella y quién se quedaba con ella, y dijeron que era solo un protocolo de seguridad para impedir que personas que no tenían boleta entraran al MA desde la otra entrada a BBC, que da a la calle. El proceso parecía bastante folclórico y no me interesaba entregar un dato personal sensible para entrar a un bar.

Dado que este procedimiento me dejó preguntas abiertas, las hice. Llamé al MA, a Nelson Remolina, exsuperintendente delegado para la protección de datos personales, y a Juan de Brigard, especialista en protección de datos personales de la Fundación Karisma.

Tanto Remolina como de Brigard quedaron muy sorprendidos con el procedimiento y dudosos de que el MA estuviera cumpliendo con dos exigencias legales: documentar el consentimiento informado y dejar clara la política de tratamiento de datos personales a quienes daban la huella, que hace parte de un consentimiento informado.

El MA, es decir la empresa Colombiana de Escenarios S.A.S., afirma que cumple con estas exigencias. Además, dice que “quien ingrese al Movistar Arena autoriza a CDE a usar sus datos personales, incluyendo la huella digital”. Dudo que todas las personas que asisten a un evento en MA sepan que al entrar están dándole permiso al establecimiento de usar su huella digital, así la borren al final del evento. ¿Acaso no deberían saber esto todas las personas que ingresen, si hubiera un consentimiento realmente informado?

El MA se sostiene en que este procedimiento es necesario para impedir que cientos de personas que no tienen boletas entren a los eventos, como dicen que sucedió en el pasado. Después de hacer mis preguntas y antes de publicar esta columna, el MA modificó su procedimiento y montó unas pantallas donde presenta la política de uso de datos personales en las entradas donde piden las huellas digitales. Para que los lectores y las lectoras puedan sacar su propia conclusión sobre este tema, anexo a continuación la respuesta completa de MA a mis preguntas, y al final de este texto podrán encontrar imágenes de las nuevas pantallas.

Pantallas con la política de tratamiento de datos es un avance, pero corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar si este procedimiento en efecto cumple con la normativa. No digo que no sea así.

Ahora, incluso cumpliendo la normativa, la opinión de este columnista es que pedir huellas digitales para entrar a un bar es una exageración que alimenta una práctica malsana y peligrosa: la normalización de recoger datos sensibles de los ciudadanos. El MA podría por ejemplo pedirles las boletas a los clientes, en lugar de recoger sus huellas digitales. Remolina y de Brigard coincidieron en que esta práctica les parecía “muy extraña”.

El MA dijo que seguirá con este procedimiento, pero sería preferible explorar otras soluciones en lugar de alimentar la grave costumbre de tomarles las huellas digitales a las personas por motivos tan nimios como controlar la entrada de quienes quieren tomar una cerveza en un bar. Los eventos que MA organiza son excelentes y podrían aplicar ese nivel de detalle para encontrar un procedimiento menos invasivo con sus clientes.

Twitter: @santiagovillach