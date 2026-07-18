La barbarie de ICE y el silencio del gobierno entrante

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El día después que la delegación enviada por el presidente electo de Colombia, conformada por su vicepresidente y varios de los futuros ministros, entre ellos el de Relaciones Exteriores, llegase a Washington DC, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a Joan Sebastián Durán Guerrero.

Este joven de 26 años, ciudadano colombiano, fue abaleado por los agentes en una calle de Biddeford, Maine, mientras, según testigos, iba en su automóvil con su hija de tres años. De haber errado un poco, o si una bala rebotaba, habrían podido darle a ella también.

Tras dispararle, los agentes de ICE sacaron el cuerpo ensangrentado e inerme de Durán Guerrero del automóvil, lo lanzaron al suelo boca abajo y le pusieron esposas en sus muñecas.

La sevicia de esos canallas da náuseas.

No sabemos si algún miembro de la delegación tocó en privado este tema con el gobierno de los Estados Unidos, para exigir aclaraciones y justicia por la extrema violencia contra un colombiano que no tenía ningún antecedente judicial ni imputación criminal, y que, según organizaciones locales de defensa de inmigrantes, incluso tenía permiso de trabajo.

Ante el silencio del gobierno colombiano entrante, en público en cambio han expresado su condena la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la ex-secretaria de Estado, Hillary Clinton, el senador de Arizona, Ruben Gallego, el congresista de Texas, Joaquin Castro, la congresista de Massachusetts, Ayanna Pressley, numerosas organizaciones de derechos humanos y protección a los inmigrantes de Estados Unidos, incluso habitantes de Biddeford y vecinos de Durán Guerrero han dicho que su muerte les hace sentir vergüenza de su país, Estados Unidos.

A diferencia de los vecinos estadounidenses de Durán Guerrero, Abelardo de la Espriella no parece avergonzado de su país, Estados Unidos, por estos hechos. No tendría por qué. Yo soy estadounidense también y no me siento avergonzado. Siento ira, decepción y una profunda necesidad de un cambio.

Me alienta al menos ver que la mayoría de la nación también está en contra de esta barbarie. Está demostrado que ICE ha abierto sus puertas a supremacistas blancos y neonazis, y relajado sus procesos de selección. La institución está repleta de lacras que en gobiernos anteriores nunca habrían sido recibidas. También ha reducido tanto el rigor de sus protocolos que los agentes ni siquiera llevaban las cámaras que deben tener en sus uniformes.

La mayoría en Estados Unidos está horrorizada con la degradación social e institucional que la derecha ha desatado con su extremismo. Sobre todo, está en desacuerdo con que ICE acribille a civiles inocentes en las calles. Que diría uno es lo mínimo en una sociedad normal. Sólo una minoría racista y odiosa respalda esta violencia. Es precisamente la misma minoría que produjo los discursos políticos y el estilo de campaña que De La Espriella en buena medida copió. Es el ala política al que De La Espriella le ha apostado su lealtad.

Me pregunto cuál habría sido la reacción de una delegación semejante de Estados Unidos en suelo colombiano si, al día siguiente de su llegada, un estadounidense hubiese sido acribillado por policías mientras iba por la calle con su hija. ¿Habrían guardado el mismo silencio?

Quizás el cálculo del gobierno entrante es que no resulta prudente mencionarlo. A pesar de que Durán Guerrero no era un contradictor político de Abelardo de la Espriella —o un enemigo, como llama el presidente electo a sus contradictores—, sino un seguidor, la violencia contra Durán Guerrero no merecería poner en riesgo las buenas relaciones con Trump.

Sobre todo, porque ICE y el gobierno Trump tuvieron la cortesía de arrestar a Beto Coral, una de las principales voces a favor del gobierno en redes sociales, que estaba haciendo campaña por Iván Cepeda en Estados Unidos. ¿Cómo pueden ahora tener el desplante de criticarlos en público por matar a un padre de familia colombiano frente a su hija de tres años?

Threads: @santiagovillach