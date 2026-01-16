Las protestas de Irán en una era sin principios

Resume e infórmame rápido

A veces las personas políticamente más a la izquierda que yo me veían como ingenuo, indoctrinado o infiltrado. Durante la era Obama, incluso la del primer gobierno Trump y los años de Biden, no me convencía la retahíla sobre el imperialismo yanqui. Era una visión del mundo basada en eslóganes anticuados. Rezagos de ver el mundo en términos de Estados Unidos y sus aliados, en un bando, y los pueblos oprimidos en el opuesto.

Todavía creo que esa visión es en buena medida anticuada, pero más que nada porque asume que los rivales de los Estados Unidos no son igual o más de opresores e imperialistas.

Pero algo ha cambiado durante este año en mi perspectiva. No hay garantías de que Estados Unidos vaya a ser menos opresor que sus rivales autocráticos, porque su gobierno mismo está desmantelando la democracia estadounidense.

Usando lagunas legales y una velocidad que le impide al sistema judicial estar a la zaga de la destrucción de las instituciones, el gobierno Trump está en modo de aplanadora mientras sus áulicos advierten que harán lo posible para impedir una transición política en el 2029.

En medio del caos administrativo, el gobierno tiene un objetivo fijo: demostrar su poder dentro y fuera de sus fronteras. El propósito de ese poder, sin embargo, es confuso. Ni ellos mismos saben para qué lo quieren, y cuando lo saben, son ideas inviables, como pedirles a las petroleras estadounidenses que hagan inversiones multimillonarias en la “nueva” Venezuela.

No discuto que muchas aventuras que se llevaron a cabo a partir de los años noventa para cambiar sistemas políticos en Oriente Medio tuvieron como motivación asegurar suministros de petróleo, pero a diferencia de posturas más cínicas o antiamericanas, no creo que fuera su única motivación. El proyecto de cambiar los sistemas políticos de Oriente Medio hacia democracias liberales, aunque ingenuo, era en buena medida sincero.

No son muchas las convicciones políticas que tiene el actual presidente de Estados Unidos, pero la principal es que es antidemocrático. Desprecia la separación de poderes y el valor del voto libre. Desconfía profundamente de otros países que también son democráticos, porque sus líderes reconocen su naturaleza autoritaria, y se siente más a gusto con los dictadores. Cree, y esto es lo más importante, que un debilitamiento generalizado de la democracia mundial facilita e incluso legitima que Estados Unidos a su vez deje de ser una democracia.

Esto nos lleva a la situación de Irán. Las protestas más significativas que se hayan dado contra el régimen de los ayatolas los tiene en la cuerda floja. En medio de la situación, y quizás envalentonado por el secuestro de Nicolás Maduro, Trump lanza advertencias a Irán, con la esperanza de que sus solas palabras y el precedente en Caracas haga caer a la República Islámica de Irán. Pero es muy improbable que Estados Unidos quiera reemplazar al régimen con una democracia.

Como dije en la columna pasada, es trágico que la oportunidad de cambio que el pueblo de Venezuela ha buscado durante más de 10 años haya terminado sucediendo bajo el gobierno Trump. Algo similar pasa con Irán.

Hemos visto en Venezuela que a Trump no le podrían importar menos los intereses de pueblos que quieren sacudirse de yugos dictatoriales. En Venezuela parece que simplemente ha reemplazado a una cabeza por otra para poder pensar que ahora el régimen le hace caso.

Lo mismo puede suceder en Irán. Si el régimen islámico en efecto cae, la influencia de Estados Unidos operaría más como la de Rusia en otros países. Moverse rápido y fuerte para asegurar un líder antidemocrático que imponga autoridad y obedezca a los americanos.

Este oportunismo estadounidense que copia el modelo Putin puede comenzar a ser la regla en esta era sin principios. Ahora, cuando quienes están más a la izquierda que yo hablan del imperialismo yanqui, no voy a controvertir.