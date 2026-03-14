¿Los consumidores o el gobierno?

“La apuesta empresarial de Anthropic ilustra la absoluta bancarrota moral del gobierno de los Estados Unidos”: Santiago Villa. Foto: EFE - Angel Colmenares

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La apuesta empresarial de Anthropic ilustra la absoluta bancarrota moral del gobierno de los Estados Unidos. Como expliqué en mi última columna, Anthropic es una de las principales compañías de IA y su producto estrella es el modelo de lenguaje grande (LLM) Claude. El sello más sobresaliente de esta marca, en comparación con sus competidores de la industria, es poner la ética por encima del interés económico. Sus modelos tienen lineamientos éticos más estrictos y el estilo de Claude es más cuidadoso con cuestiones morales que por ejemplo Grok, que el año pasado creó un escándalo al ser manipulado para generar contenido que incluía la frase “Mecha Hitler”.

Si bien todo LLM tiene problemas éticos, ambientales, laborales y de irrespeto a derechos de autor que son estructurales a la tecnología misma, dentro de todo, Anthropic, a diferencia de sus competidores, es más consecuente entre su discurso y sus actos cuando se trata de ética.

Dado que Anthropic se negó a levantar para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos las prohibiciones sobre el uso de su tecnología, que incluían no usarla en operaciones que involucraran la muerte de personas y no usarla para vigilancia de personas sin su consentimiento, el gobierno ordenó eliminar los productos de Anthropic de todos sus sistemas, abriendo la puerta a sus competidores.

Además, el Departamento de Defensa cumplió con su amenaza de declarar a Anthropic como una compañía que tenía riesgos en su cadena de suministros. Es la primera vez que a una empresa estadounidense se le designa con esa categoría, lo cual implica que no puede tener contratos con el gobierno estadounidense. La compañía esta semana demandó la decisión en cortes de California y Washington D. C.

Como contraataque, Trump está preparando un decreto que obligue a todo el gobierno federal a eliminar IA de Anthropic de sus sistemas. Incluso si las cortes se ponen del lado de Anthropic, recuperar ese terreno será difícil, pues sus competidores están apurados por llenar el vacío creado por tratar de defender sus principios éticos frente a la aplanadora moral en la que se ha convertido el gobierno estadounidense.

Pero los consumidores son otra cosa. El día que el Pentágono dijo que terminaría el contrato con Anthropic, Claude fue por primera vez más descargada en el App Store de Apple que ChatGPT en 15 países incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Desde enero se ha doblado la cantidad de suscriptores y se ha triplicado la cantidad de usuarios al día.

Pero aún falta mucho para que Claude alcance a ChatGPT, el LLM más popular. El primero tiene 11,3 millones diarios de usuarios, mientras el segundo tiene 250,5 millones.

El 80 % de los ingresos de Anthropic viene de contratos con organizaciones. Afortunadamente para ellos, la mayoría de estas son empresas privadas. El gobierno de los Estados Unidos representa sólo el 1 % de sus contratos con organizaciones.

Así que Anthropic no necesita al gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco necesita al consumidor individual promedio.

No obstante, aumentar su base de consumo individual le daría un enorme impulso a su imagen, y esta controversia es un momento preciado para aumentar su visibilidad.

Lo extraño es que Anthropic no ha querido capitalizar su oportunidad en este momento. Con el mismo precio de suscripción, ChatGPT ofrece generación de imágenes incluida y límites de uso menos restrictivos, lo que para el usuario promedio se traduce en mejor valor práctico. Además, Anthropic no ha mejorado la experiencia de usuario, que se bloquea luego que el usuario llega a cierto número de tokens al usarla, en lugar de alternativas como reducir la calidad de sus respuestas, como lo hace ChatGPT.

El usuario individual tiene curiosidad de Claude y simpatiza con Anthropic. No es momento de dejar escapar la oportunidad de seducirlo.