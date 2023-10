"¿Petro negó el Holocausto, sí o no? Diría, no negó el hecho de que hubiera existido un Holocausto, pero sí negó la experiencia del pueblo judío durante el Holocausto y lo revictimizó, al compararlo con algo que no se asemeja a dicha experiencia" - Santiago Villa. Foto: Archivo

Desaconsejo comparar el conflicto palestino-israelí con el Holocausto, porque es una maniobra histórica, política y moralmente falaz. No obstante, es una comparación muy popular, porque retóricamente es difícil de resistir, es efectista, es fácil y permite hablar desde la ignorancia.

Es obvio por qué es una comparación tan usada. Por un lado, el genocidio del pueblo judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue el motivo más poderoso para acelerar la creación del Estado de Israel, una propuesta que no obstante ya se había planteado y que el imperio británico había aceptado en la Declaración Balfour sin hacerle mucho seguimiento en la práctica.

Por otro lado, el comportamiento del Estado alemán nazi hacia los judíos es retóricamente atractivo para hablar del comportamiento del Estado de Israel hacia los palestinos, porque convierte a las víctimas de la primera dinámica en los victimarios de la segunda (“¿si no te gustó que te lo hicieran a ti, por qué se lo haces a ellos?”).

Pero es falaz.

En primer lugar, la situación actual del conflicto palestino-israelí ha tenido un desarrollo muy diferente al del Holocausto. El pueblo judío y los nazis nunca disputaron un territorio. Milicias judías nunca cometieron actos de violencia contra los nazis (salvo unos contados actos de revuelta y sabotaje). Nunca hubo momentos en los que el pueblo judío hubiera podido negociar con los nazis una salida política (¿una salida política a qué, si la idea era exterminar?).

Durante el Holocausto sólo existió una dinámica: los nazis procuraron eliminar al pueblo judío en Europa de la forma más expedita y veloz posible.

El gueto de Varsovia, que el presidente Petro compara con un enorme descuido histórico y ético a Gaza, era un lugar de paso para que los judíos fueran llevados al campo de exterminio de Treblinka.

Además, es una comparación antisemita.

Una vez aceptamos que la dinámica del Holocausto fue exterminar a una minoría en un territorio donde eran tan ciudadanos como cualquier otro habitante, la comparación con el conflicto palestino-israelí se desmorona y se torna antisemita, porque la experiencia del pueblo palestino, aunque es trágica, no es ni fue esta. Si lo fuera, ya no existiría el conflicto, pues todos los palestinos estarían muertos. Israel no está cometiendo un genocidio. Hay centros de estudios y grupos políticos que argumentan que sí, pero sus argumentos son débiles.

Así que al comparar la situación se está menospreciando el sufrimiento de las víctimas del genocidio y la gravedad de los crímenes cometidos por el nazismo contra el pueblo judío. Así que, si bien Gustavo Petro no negó la existencia histórica del Holocausto, al comparar Gaza, un enclave palestino con autogobierno, reconocido en los Acuerdos de Oslo, con un gueto que era lugar de paso para un campo de exterminio, Petro está menospreciando la experiencia y gravedad histórica del Holocausto. Estoy de acuerdo con que esa es una modalidad de negacionismo.

Quizás esa no era la intención de su comentario, pero ese fue el resultado. Uno dice lo que dice, no lo que quiso decir. Por eso recomiendo que no se use la Segunda Guerra Mundial para hacer comparaciones con un conflicto contemporáneo que poco tiene que ver. La comparación es insultante e irrespetuosa hacia el pueblo judío, y por ello digo que es antisemita.

Así que, si me preguntan, ¿Petro negó el Holocausto, sí o no? Diría, no negó el hecho de que hubiera existido un Holocausto, pero sí negó la experiencia del pueblo judío durante el Holocausto y lo revictimizó, al compararlo con algo que no se asemeja a dicha experiencia. ¿Por qué lo hizo? Porque era algo retóricamente efectista, pero académicamente falaz, para atacar la política del Estado de Israel. Que cada cual juzgue si es o no un comportamiento usual en el presidente.

Se puede criticar una política que merece ser atacada, pero por favor, sin usar el nazismo.

Hay otra palabra que se usa con frecuencia para describir este conflicto: apartheid. Esta palabra me gusta más, aunque también hiere el rigor que me inculcó la Historia, por ser la disciplina en la que me formé. Lo que está sucediendo en Israel no es apartheid. De cierta forma es peor, de otra forma no.

Desde la vida cotidiana de los árabes dentro de Israel, las condiciones fueron bastante similares al apartheid hasta el fin del gobierno militar de 1966, aproximadamente. Desde entonces se han relajado y no puede decirse que un palestino con ciudadanía israelí en Tel Aviv hoy viva como un zulu en la Johannesburgo de 1971.

El manejo que los gobiernos de Benjamín Netanyahu les han dado a los territorios ocupados ha sido peor en algunos casos que el Grand Apartheid concebido por Hendrik Verwoerd. Los territorios ocupados, que bajo los Acuerdos de Oslo son autogobernados, progresivamente se están manejando como anexados. En especial Cisjordania, donde la política ilegal de ampliar colonias es llevar el apartheid al nivel del desplazamiento forzado.

Gaza es una historia difícil desde que Hamás le quitó a sangre, fuego y votos la autoridad a Fatah, pero es difícil llevar la cuenta de los crímenes de guerra que Israel ha cometido en Gaza desde el 2007.

Ahora Hamás ha cometido un acto que perfectamente sabían iba a generar una reacción desmesurada. Seguramente ese era el punto de la provocación. Meter tropas de Israel a Gaza para que hubiera un combate calle por calle. Quizás el punto también fuera frustrar los recientes esfuerzos diplomáticos de Israel en Oriente Medio.

Sea como fuere, a la larga las víctimas del acto terrorista de Hamás no solo serán los israelíes asesinados a sangre fría, sino el pueblo palestino en su conjunto.

