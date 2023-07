Rechacé un premio periodístico en Rusia

Considero prudente dejar consignado en este espacio cómo llegó a mí la oferta de participar en una convocatoria para un premio de periodismo que otorga la Global Energy Association, con sede en Rusia y por qué rechacé este premio cuando lo gané.

El 30 de mayo recibí un correo del equipo de comunicaciones de la Global Energy Association, una organización de la que no había escuchado hasta entonces, para informarme que una pieza mía sobre las exportaciones de carbón colombiano a China, publicada en el portal Diálogo Chino en 2022, había sido nominada para su concurso mundial de prensa.

Luego de confirmar que el correo fuera legítimo y no una estrategia para estafarme, de asegurarme de que la Global Energy Association no estuviera en la lista de organizaciones con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, de que no fuera una organización gubernamental y de cerciorarme también de que tampoco estuviera relacionada con la guerra en Ucrania, llené el formulario pensando que sería lo último que escucharía de ellos.

Había olvidado el asunto cuando el lunes 3 de julio me escribió a mi correo y a mi WhatsApp Anna Butkovskaya, informándome que había ganado el premio y que, aunque no podían ya coordinar mi viaje a Kemerovo, pues la premiación sería el 6 de julio, querían que me conectara por internet para la ceremonia. Recibiría una estatuilla del gobernador de la provincia de Kemerovo, Sergey Tsivilev, y una cantidad de dinero que no especificaron en ese correo. A la fecha no sé cuánto era ni me interesa saberlo.

Al día siguiente envié esta carta rechazando el premio (la original está en inglés). Considero válido que se me reproche haber siquiera participado en el concurso. Para claridad, no sabía que el gobernador Sergey Tsivilev, que está entre la lista de individuos sancionados por Estados Unidos, tenía algo que ver con la premiación:

Estimada Anna Butkovskaya y equipo de la Global Energy Association:

Espero que se encuentren bien. Me siento honrado y agradecido que hayan considerado mi trabajo merecedor del premio Global Energy Association 2023 para la categoría de publicación extranjera impresa e internet.

Como quizás saben, el 27 de junio el ejército ruso lanzó dos ataques con misiles balísticos Iskander contra objetivos civiles en Kramatorsk, Ucrania. Tres ciudadanos colombianos —mi colega Catalina Gómez, el ex alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo y el escritor Héctor Abad— resultaron heridos, y la novelista ucraniana de 37 años Victoria Amelina, que compartía su mesa en el restaurante atacado, murió el sábado por la severidad de sus heridas.

En este ataque injustificado, 61 personas resultaron heridas y, a la fecha, 13 civiles han muerto, incluyendo una niña de 17 años y dos hermanas de 14 años.

Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enviara una carta de protesta a la Embajada de Rusia en Colombia, el Gobierno ruso no expresó ningún remordimiento por esta violación al derecho internacional humanitario y mantiene su invasión ilegal de Ucrania, con los efectos devastadores que tiene sobre millones de civiles inocentes.

Sé que no son responsables por esta invasión y sus consecuencias, y sé que ustedes correrían enormes riesgos si se oponen públicamente a ella, así que lamento cualquier inconveniente que mi no aceptación del premio les pueda causar a ustedes y al equipo de comunicaciones de la Global Energy Association. Aunque esta es una organización no gubernamental, ha recibido financiación de compañías estatales rusas como Gazprom y la Compañía del Sistema de Transmisión de Energía Federal Unificado. Además, el gobernador Sergey Tsivilev apoya públicamente una invasión en la que casi murieron tres de mis compatriotas.

Considero que es una tragedia histórica que el Gobierno de Rusia haya empujado al mundo a una situación que genera unas divisiones tan profundas, que un ciudadano colombiano como yo no pueda sentirse éticamente cómodo recibiendo un premio de periodismo que le otorga de buena fe una institución que no tiene ningún papel en esta guerra.

Ojalá pudiera ser diferente y, sobre todo, ojalá que el Gobierno de Rusia sea consciente del enorme daño que causa no solo a los ucranianos, lo cual es obvio, sino también a Rusia y a su pueblo.

Al tiempo que les agradezco por considerarme, debo declinar su generoso honor.

Hago un llamado para que el Gobierno ruso cese todas las hostilidades militares de inmediato, tome pasos para construir una paz duradera y sane y repare las hondas heridas y los daños causados por estos casi 18 meses de salvaje invasión.

Con respeto,

Santiago Villa Chiappe