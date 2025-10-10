Revuelo de Petro en China

Resume e infórmame rápido

Improvisado, caótico y dramático. El anuncio de cambio de personal en la embajada de Colombia en China se acoge a los consabidos vicios de la administración de Gustavo Petro.

El Gobierno no ha dado más detalles sobre la orden que el presidente dio en público a la ministra de Relaciones Exteriores de cambiar al personal de la embajada. No es claro si se trata de todo el personal o solo parte. Tampoco si su displicente forma de referirse a sus funcionarios de la embajada como “esa gente” incluye al embajador y director de cine Sergio Cabrera, y al ministro consejero y escritor Santiago Gamboa, los dos funcionarios que ocupan los principales cargos. Es improbable. Quizás se refiere a los siete secretarios y auxiliares bajo el mando de ellos, en esta embajada que si de algo sufre es falta de suficiente personal. Para comparar, la de Colombia en Estados Unidos tiene el doble de personal.

Sin tener detalles en torno a qué motivó una maniobra tan intempestiva y desestabilizadora, ni cuáles son los efectos de ella, queda sólo tratar de hilar algunos cabos y comparar esta situación con lo que sería un liderazgo responsable.

Algo que llama la atención sobre el actual cuerpo de la embajada es que sus líderes carecen de experiencia en los temas técnicos que los países deben manejar al tratar con China en el siglo XXI. Son dos de las más destacados artistas e intelectuales colombianos, y como gigantes culturales les tengo el más profundo respeto y admiración, pero me sorprende que una embajada que debería estar enfocada en temas económicos y comerciales no esté dirigida por personas con experiencia en estos temas.

Estoy seguro de que ellos se toman su trabajo muy en serio y que están dando lo mejor de sí. Cabrera habla chino y conoce muy bien el país de primera mano. Gamboa lo ha estudiado a fondo y visitado muchas veces. El problema no es su familiaridad con China y su proceso histórico, sino de nuevo, la falta de experticia en la filigrana económica, empresarial y de legislación internacional que implica tratar con China, un socio necesario y útil, pero de alta complejidad.

El director de la consultora Colombia Risk Analysis, Sergio Guzmán, señaló el martes en una intervención que hizo en la conferencia “Navegando el impacto de China: Estrategias para América Latina y África” organizada por el Centro Global sobre China (Global China Hub) del Atlantic Council, en Washington D. C., las tres características que debe tener un país que trata exitosamente con China: primero, buenos diplomáticos, con ministros consejeros y secretarios que hablen el idioma y no se dejen seducir fácilmente por las ofensivas de carisma de Pekín; segundo, lazos fluidos entre el sector privado y el gobierno; y tercero, una bien financiada cohorte de organizaciones de la sociedad civil que sea crítica y activa.

Coincido plenamente con la apreciación de Guzmán, que también comparó la diferencia entre las delegaciones de Brasil y Chile, y la de Colombia, al Foro China-CELAC de mayo, celebrado en Pekín. Mientras Brasil incluyó 200 empresarios en su delegación y Chile a 60, Colombia no incluyó a ninguno.

Estamos en octubre. Mientras todo el personal de la embajada se reemplaza, se reubica y comienza a trabajar, será casi febrero, es decir, la época de año nuevo en China, cuando todo cierra. Para quedar bien entrenados necesitan al menos tres meses. Si todo el proceso es eficiente, que probablemente no lo sea, estarán plenamente preparados y formados en mayo, aproximadamente. Para cuando se materialice el gran cambio que Petro exige en la Embajada, ya estaremos prácticamente en la siguiente presidencia.