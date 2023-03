Una declaración de intereses

Esta columna anuncia algunos cambios y limitaciones. Desde mediados de 2022 comencé un trabajo como Estratega y Desarrollador de Contenidos en la casa matriz de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF/FUPAD), dentro del equipo de Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos.

Cuando lo acepté no era plenamente consciente de cuánto impactaría el nuevo trabajo la escritura de esta columna. Aunque mis empleadores me dan plena libertad, en la práctica es un poco más complejo.

El equipo del que hago parte desarrolla proyectos en varios países de América Latina y trabajamos de la mano con varios gobiernos de la región, entre ellos el de Colombia. Además, recibimos subvenciones de entidades del gobierno de Estados Unidos como el Departamento de Estado.

Aunque esta columna tiene una modesta cantidad de lectores, por primera vez desde que la inicié hace diez años, se me va el tiempo evaluando si debería escribir sobre el tema que creo tener más a la mano en una determinada semana. Los días y horas pasan sin solución, y estas dudas han reducido mi producción últimamente.

Siempre he sido periodista y por ello complementaba mi actividad laboral esta columna que desde su inicio ha sido ad honorem. Por primera vez desde que la escribo tengo mi principal forma de empleo por fuera del periodismo, pero ya no es así. Hay que acomodarse a una nueva dinámica.

En concreto: un alto porcentaje del contenido de esta columna han sido las críticas al gobierno de turno. Es posible que esto cambie. Dado que hay un par de proyectos con los que tenemos colaboración con varios ministerios o con oficinas de la presidencia, tendré que priorizar la fluidez de las relaciones para estos proyectos, que tienen que ver con reclutamiento infantil y protección a periodistas.

Reitero que nadie me ha dicho que debo limitarme. Es una valoración individual que quizás se deba a la novedad del cargo y a no encontrar aún la seguridad para opinar como lo hacía cuando vivía del periodismo y no de la cooperación internacional, que exige un nivel de diplomacia (supongo que es la palabra) que para mí es nuevo.

Será un camino e iré encontrando respuestas y claridad personal con respecto a cómo abordar esta columna y sus temas. También buscaré la forma de integrar en este espacio temas sobre la región latinoamericana en los que estoy trabajando. Cualquier vacío que traiga este cambio buscará complementarse con temas nuevos.

He promovido en otras ocasiones que los columnistas declaren los conflictos de interés cuando escriben sobre un tema. Desde ahora considero necesario establecer una declaración de intereses al final de cada columna, que será mi cargo actual. Cualquiera puede consultar los proyectos y países en los que el equipo al que pertenezco trabaja, pues es información pública.

* Estratega y Desarrollador de Contenidos del Equipo de Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF/FUPAD).