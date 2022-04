La FLIP y la mecha corta

Gustavo Petro tuvo una salida en falso y, al insistir, no parece reconocer el error. Abrió, sin buscarlo, una discusión sobre la libertad de expresión y la manera como un candidato, que podría llegar a la presidencia de Colombia, debe enfrentar los ataques y, sobre todo, los más corrocivos y devastadores.

Al ver la historia de los trinos de David Ghitis sobre Petro, el Pacto Histórico y, en general la izquierda, o lo que él considera de esa corriente ideológica, no hay duda de que estos son clasistas, racistas, de mal gusto, provocadores, e incluso peligrosos. Es una colección que proviene de un militante uribista purasangre, de extrema derecha, quien no tuvo empacho, en un trino de diciembre de 2013, de calificar a Petro como el Hitler de Bogotá, hacer un meme de él con el bigotico del genocida alemán, con una leyenda que decía: “el asesino de Bogotá. No existen los Ex-asesinos [sic]”. También puso la cabeza de Petro en el centro de una cruz gamada, símbolo de los nazis. En otro trino, días después, decía que el que llamaba Hitler de Bogotá “discrimina por motivos religiosos”, y se refería a la fuerte polémica del en ese momento alcalde con el procurador Alejandro Ordoñez, quien al final destituyó de su cargo al burgomaestre de la Colombia Humana.