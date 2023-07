Aprendiz de nazi

Cuando leí que Edith Eger dijo que no todos somos descendientes de nazis, pero que cada uno de nosotros tiene un nazi en su interior, me quedé perpleja. ¿Nosotros? ¿Qué quiere decir con “nosotros”? Edith Eger no configuró su idea del nazismo como la mayoría de la gente. Es una superviviente de Auschwitz. Mientras el temible Josef Mengele la obligaba a bailar para él, su mamá moría asfixiada en una cámara de gas. Se me ocurrió pensar que, para recordar a qué se refiere Eger con semejante afirmación, podía volver a ver una película de Dennis Gansel a la que le tengo especial cariño.