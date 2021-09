Cuando te miran así

Este verano está haciendo más calor que el año que nos conocimos. Pero parece que Helios, el dios del Sol, ha querido darnos una tregua esta mañana. Se quedó dormido tras un biombo de nubes cenizas. El mar permanece en serenísima calma. Es sábado, el mejor día para volver al mercadillo que traen los fines de semana al puerto de Barcelona. Primero tengo la impresión de que hay menos carpas que antes de la pandemia. Luego compruebo que están mis favoritos de siempre: la gitana que tiene la mesa con abalorios, cachivaches de cerámica y conchas marinas; la pareja de ingleses que vende discos, libros y cómics; el andaluz que tiene herramientas de labranza y monedas, y el viejito de las postales y las fotografías antiguas. Tres gaviotas se pelean por las migas que les arroja un niño rubio. El niño se emociona al escuchar la sirena de un barco que zarpa o que llega. Yo me entretengo un rato mirando unos fósiles. Después, parada delante de la carpa del viejito, me desconcierta saber que hoy solo tiene postales. Ni una sola foto.

“¿Para qué las quieres? —me preguntaste una vez—. Son fotos de gente que no has conocido. Encima, están todos muertos”. He de decirte, querido Pere, que mi interés por esas fotos no se ha extinguido. Algunas tienen misterio y alma. En la cultura japonesa existe una palabra para nombrar la esencia interior: mabui. Los japoneses creen que el mabui es inmortal y que puede pasar de un ser a otro a través de las fotografías.