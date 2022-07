A Johnny Carter lo sacaba del tiempo. No porque lo llevara a un estado de suspensión vital. Lo que le ocurría al saxofonista de El perseguidor, el cuento de Julio Cortázar, era que la música lo introducía en un tiempo distinto: “Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. (…) En esos momentos la hipoteca y la religión eran como el traje que uno no tiene puesto; yo sé que el traje está en el ropero, pero a mí no vas a decirme que en este momento ese traje existe”.

Hay diferentes maneras de entrar en un ascensor. Vamos a ver si se acuerdan de esta. Para romper el envoltorio de plástico usábamos la punta de una llave, la tapa de un bolígrafo o el borde de las uñas. Fuera plástico. Abríamos la caja para sacar el librito y comprobar si estaban las letras de todas las canciones. Ese librito era como el misal que las beatas guardan envuelto en un paño. Luego, para liberar el CD de la caja, se hacía una ligera presión en el centro. Lo sujetábamos poniendo el dedo anular y el corazón en un extremo y el pulgar en el otro. Nos acercábamos al reproductor de música sin alterar en lo más mínimo la posición de la mano. Lo colocábamos suavemente sobre la bandeja. Play.