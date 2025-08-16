No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Saudade de la que no está

Sorayda Peguero Isaac
16 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

A mi papá se le ocurrió fundar un equipo de softbol llamado Los Añejos. Dibujó el logo del uniforme en un fólder amarillo: una A cursiva escrita con la caligrafía delicada que le enseñó su maestra Fabiola. Todos los integrantes del equipo eran hombres mayores de 40 años. Yo estaba empeñada en no perderme un solo partido, sobre todo si se celebraban en el play grande. El mar estaba muy cerca. Mami siempre me prestaba un abrigo azul para que me protegiera del sereno. Ayer, cuando volví a sentarme en las gradas del campo, la visión de un grupo de niños jugando béisbol me devolvió una imagen distorsionada de aquellos años. Por un...

