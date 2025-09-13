No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Un deseo y mucho coraje

Sorayda Peguero Isaac
Sorayda Peguero Isaac
13 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

La niña sostiene una gallina con las dos manos, llega corriendo hasta el puesto de la tendera judía y hace la pregunta de las otras veces: “¿Cuántas palabras me enseñas por esta gallina?”. Bronislawa Wajs, conocida por todos como Papusza –que significa muñeca en la lengua romaní–, aprendió a leer y a escribir a escondidas, usando la vieja estrategia del trueque.

Y soportó las palizas que le daban por llevar sus aspiraciones demasiado lejos. También soportó que la casaran a los 16 años con un hombre 24 años mayor. Ese hombre se la llevó en un carruaje, vestida de blanco, con un velo de tul y un collar de tres vueltas. Una novia...

Sorayda Peguero Isaac

Por Sorayda Peguero Isaac

