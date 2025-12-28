Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuatro pasos adelante, un paso atrás: el retorno del glifosato

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tatiana Acevedo Guerrero
Tatiana Acevedo Guerrero
28 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Los sectores populares en general suelen ser los primeros en defender el entorno del cual obtienen su sustento”: Tatiana Acevedo Guerrero.
“Los sectores populares en general suelen ser los primeros en defender el entorno del cual obtienen su sustento”: Tatiana Acevedo Guerrero.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Colombia, como en casi todas otras partes, personas e instituciones piensan que el medio ambiente es un lujo y que el ambientalismo es una pasión destinada a clases sociales que cuentan con el tiempo y los recursos para “ser verdes”. Lo cierto, sin embargo, es que los barrios informales, las poblaciones campesinas, los pueblos indígenas y los sectores populares en general suelen ser los primeros en defender el entorno del cual obtienen su sustento. Son ambientalismos populares que no nacen de una moda verde, sino de necesidades urgentes: cuando el agua se contamina, el aire enferma o la tierra deja de producir, lo que está en...

Tatiana Acevedo Guerrero

Por Tatiana Acevedo Guerrero

Conoce más

Temas recomendados:

Medio ambiente

Glifosato

Cambio climático

Líderes ambientales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.