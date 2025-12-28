Cuatro pasos adelante, un paso atrás: el retorno del glifosato

“Los sectores populares en general suelen ser los primeros en defender el entorno del cual obtienen su sustento”: Tatiana Acevedo Guerrero. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Colombia, como en casi todas otras partes, personas e instituciones piensan que el medio ambiente es un lujo y que el ambientalismo es una pasión destinada a clases sociales que cuentan con el tiempo y los recursos para “ser verdes”. Lo cierto, sin embargo, es que los barrios informales, las poblaciones campesinas, los pueblos indígenas y los sectores populares en general suelen ser los primeros en defender el entorno del cual obtienen su sustento. Son ambientalismos populares que no nacen de una moda verde, sino de necesidades urgentes: cuando el agua se contamina, el aire enferma o la tierra deja de producir, lo que está en...