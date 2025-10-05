De la reforestación que borra pueblos a los defensores asesinados

“No hay ambientalismo sin justicia social”: Tatiana Acevedo Guerrero. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

La profesora Naomi Klein nos recuerda cómo el Estado de Israel ha presentado históricamente su proyecto de construcción nacional bajo la bandera ambientalista, de preocupación con el cambio climático. Una de sus principales políticas es una de reforestación y siembra espectacular de árboles. Se han consolidado amplias plantaciones de pinos y eucaliptos en donde antes había huertos y aldeas palestinas. Este proceso ha sido promovido especialmente por el Fondo Nacional Judío que, con el lema “hacer verde el desierto”, afirma haber sembrado 250 millones de árboles en Israel desde 1901.

