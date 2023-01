De todas maneras, rosas

Nos informa la revista Semana que se aproxima una de las fechas más especiales para la agroindustria en Colombia: el 14 de febrero, Día de San Valentín. En su publirreportaje, la revista se refiere a la industria de las flores y explica cómo, por estos días, las flores sembradas en territorio nacional se abren campo en nuevos mercados internacionales. Se anticipan grandes ventas. Esto, nos dicen, no se debe solamente a “su calidad y reputación”, sino también a los avances significativos en “materia de diplomacia sanitaria”.

Y ¿qué implica la mentada diplomacia sanitaria? Se podría pensar que se trata de una que protege la salud de quienes están involucradas en la producción de flores, pero hablamos de todo lo contrario: esta “diplomacia” implica el mantenimiento de las flores de exportación libres de plagas y enfermedades. O sea, implica un mayor uso de pesticidas.

Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en el año 2000 el consumo de pesticidas en el territorio nacional fue de unas 5.816 toneladas, y en 2015 se incrementó en más del 100 %. En 2019 el país registró una tasa de uso de 7,8 kg de pesticidas por hectárea cultivada, ubicándose entre los 20 países con mayor uso de estas sustancias. Y siempre hay subregistro.

La exposición crónica a los pesticidas conduce al detrimento de la salud y aumenta la probabilidad de padecer alteraciones neurológicas y de salud reproductiva, entre otras muchas dolencias. Una investigación liderada por Alejandro Ortiz en El Rosal (Cundinamarca), durante enero de 2020, documentó cómo la mayoría de operarias que son mujeres, entre los 26 y los 50 años, dejan de utilizar el tapabocas y los guantes de protección, pues con ellos sienten un ahogo constante y el calor en las manos les impide trabajar en invernaderos de altísima humedad y temperatura.

El monocultivo de las flores está orientado a la exportación y se ha documentado cómo su fuerza laboral es mayormente femenina y cómo las condiciones de empleo son altamente precarias y flexibles. Aunque son los hombres quienes usualmente aplican los pesticidas (equipados con prendas protectoras), las mujeres están en contacto permanente. Las profesoras Amparo Hernández, Juliana Flórez y Zuli Suárez nos cuentan cómo las mujeres están encargadas de la “cosecha de los hijos de la planta madre y su siembra en las camas; el despunte de la yema terminal de la planta a los varios días para estimular el crecimiento de tallos laterales que se convertirán en botones; la construcción de cuadrículas con una cuerda delgada para sostener y guiar los tallos… para que crezcan derechos; el encauchar poniendo una banda elástica a cada botón; el desyerbe, el corte; el apilamiento de los tallos cortados, y el transporte de los tallos a la sala de poscosecha”. Son también las mujeres quienes clasifican las flores y arman los ramos.

Aunque Colombia tiene más de 1.600 variedades de flor, algunas se exportan en mayor cantidad. Las rosas son las preferidas; otras favoritas son los crisantemos.

Una investigación liderada por Ana Gutiérrez en invernaderos de rosas cercanos al Neusa, Cundinamarca, analizó los suelos y concluyó que el fungicida Captan utilizado ampliamente para controlar hongos (diplomacia sanitaria) no se está degradando. Es decir, no hay evidencia de una transformación biológica de una molécula compleja contaminante en una molécula más sencilla que no haga daño a los animales y seres humanos. Otra investigación liderada por Carmen Parrado encontró abundante uso de pesticidas y fertilizantes en monocultivos de crisantemos. Los fertilizantes usados (nitratos, amoniaco y urea) tienen consecuencias directas en la contaminación de las aguas y la degradación de los suelos. De todas maneras, rosas.