El agua, la injusticia y los riñones

En su libro Maraña: guerra y enfermedad en las selvas de Colombia, la investigadora Lina Pinto- García nos cuenta cómo la “leishmaniasis” es el resultado de “trayectorias culturales e históricas particulares”. El conflicto armado, en especial el que se inauguró con el Gobierno Uribe, la Seguridad Democrática y el Plan Colombia, con sus guerrillas replegadas en la selva y sus miles de soldados, está trenzado en una maraña no solo con la experiencia, sino también con el tratamiento que se le da a la enfermedad. Así, nos explica Pinto-García, la enfermedad (que tiene focos en el Amazonas, la Orinoquía, el Pacífico y el Catatumbo) se puede bautizar “leishmaniasis colombiana”.

Quizá cómo se puede hablar de una leishmaniasis que surge de un momento particular de la guerra, podríamos hablar de una enfermedad renal crónica que surge de un momento en que en un contexto de falta de oportunidades se desbocó la minería informal de oro en La Mojana. Humedales y ríos de esta región son zonas afectadas por la actividad en donde se usa mercurio. Este metal, que es líquido pero no se disuelve en agua, libera vapores tóxicos al exponerse al aire. El Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio de la Procuraduría General nos informa que tiene un alto riesgo de causar efectos perjudiciales al ser absorbido por la piel y las mucosas, y afectar gravemente los riñones, que son los responsables de la excreción de metales pesados.

Este estudio de la Procuraduría encontró concentraciones considerables de mercurio en los cuerpos de agua de los 28 municipios (de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre) que conforman la región. Se aclara que, pese a que en La Mojana sucreña no existen actividades de minería de oro, se pueden encontrar concentraciones considerables de mercurio debido a que hay minería en Bolívar, Antioquia y Córdoba con que comparten las cuencas de los ríos San Jorge y Cauca. Los flujos tóxicos flotan aguas abajo y las diálisis se vuelven cotidianas en los municipios de la región.

Mientras la enfermedad renal crónica está trenzada con el agua contaminada de los ríos en La Mojana, en San Andrés puede estar relacionada con otro tipo de aguas.

Aunque la tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en San Andrés es inferior a la tasa nacional de Colombia, puede esperarse que haya un grandísimo subregistro. El que puede salir, sale para tratarse, y el que no, tarda mucho en visitar los servicios médicos. La isla no tiene especialistas suficientes y hasta hace poquísimo no contaba ni siquiera con una unidad renal. “El 80 por ciento de las remisiones que se autorizan desde la isla de San Andrés son motivadas por deficiencias renales de alta complejidad”, explicó un dirigente médico a la radio.

Informó también que la mentada unidad renal constituía una odisea debido a los altos costos de las máquinas, pero sobre todo a que “debe contarse con agua estéril y, por carecer en San Andrés de agua en esas condiciones, se tendría que instalar una planta que resultaría ser una inversión muy alta o transportar el agua desde el continente”.

Aunque el médico dijo que la enfermedad renal está relacionada con la dieta, las razones de las dolencias tienen que ver también con un problema de agua que define la vida en la ciudad. Alguna de esta proviene de pozos cuya contaminación es un secreto a voces. Otra, incluyendo la comprada en botellones y tanques, es agua desalinizada (con bajos niveles de minerales esenciales). Y estudios recientes han alertado sobre cómo esta agua, si no ha sido remineralizada, podría afectar la salud de los riñones con el tiempo.