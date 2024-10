El avance contra la mayor parte de la humanidad 

En días pasados, Alejandro Gaviria criticó los argumentos expuestos por Gustavo Petro sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. De acuerdo con el excandidato a la presidencia, las oligarquías globales no son las culpables de la crisis y el capitalismo (o la codicia universal) no nos está llevando a la extinción como especie. La de Petro, piensa, es una visión equivocada que “no tiene sustento y no permite soluciones viables”.