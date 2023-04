El Estado de César Gaviria 1

En la semana que se acaba fue noticia el Partido Liberal. Se informó, por ejemplo, que César Gaviria, jefe del partido, les pidió a sus 48 congresistas que voten negativamente a la reforma a la salud, pues considera que “afectará los avances del sector en los últimos 30 años y arrasará con el sistema”. Gaviria habría amenazado con usar las facultades que le da la colectividad para “sancionar a aquellos que se aparten de la postura oficial del partido” y le lleven la contraria apoyando la reforma.

Algunos analistas explican que, más que poder en el Gobierno y prebendas, Gaviria quiere defender su legado como constructor del Estado colombiano, plasmado en hitos como la Ley 100. El líder, que dejó varias herencias durante su presidencia en los años 90, teme que estas sean deshechas por las nuevas regulaciones ideadas por la ministra Carolina Corcho. Estas herencias tienen que ver con la introducción de la participación de actores privados en la prestación de los servicios públicos. De acuerdo con este relato, Gaviria se cree un gran estadista, que introdujo hace 25 años la libre elección de los ciudadanos en lo que concierne a sus proveedores (de salud y otros servicios como el agua). Por ello se dice que presentará su propia reforma a la salud.

Sin embargo, en esta y otra columna, quiero defender un argumento contrario. No ha sido Gaviria el último constructor de Estado, sino quizá Carlos Lleras Restrepo.

“No cometeré la tontería de refugiarme en la falsa modestia o en un hipócrita renunciamiento que estaría listo a desaparecer cuando se me insistiera. Mi nombre está por voluntad de muchos ciudadanos ante el examen de la opinión”, dijo Lleras al aceptar la candidatura presidencial durante un homenaje de las Juventudes Liberales de Antioquia. Llevaba preparándose para el puesto por mucho tiempo y apenas se supo candidato no solo recorrió el país, sino que creó varios comités programáticos que prepararon las propuestas de gobierno. Creó entonces el Grupo Operativo del Ingreso Nacional para construir una política de redistribución del ingreso. El Comité de Asuntos Agrarios se creó igualmente para asegurar una redistribución de la propiedad de la tierra y la incorporación del campesinado en todo el proceso de transformación social que propondría su gobierno.

Una vez en la Presidencia, hizo todo lo posible por asegurar procesos de reconstrucción nacional, tras un período de conflicto armado intenso. “Lamento que el proyecto de reforma agraria para expropiar las tierras lleve seis meses en el Congreso” dijo Lleras en 1967, ante la oposición que obstaculizaba una de sus reformas más ambiciosas: “Nosotros gastamos noches y días para acelerar su presentación porque creemos que no se debe dar más espera a los deseos de cambio en Colombia”.

Pese a que, como en cualquier historia de política electoral, hubo episodios de represión (especialmente contra el movimiento estudiantil), Carlos Lleras construyó muchas de las bases del Estado colombiano. Contra viento y marea, Lleras sentó las bases de un nuevo sistema tributario. “Cuando he revisado algunas declaraciones de ricos”, comentó en 1967, “me dio hasta risa. Y la indignación no ahoga ese deseo de risa. Hay un cinismo espantable. He revisado centenares de declaraciones (…) el grado de corrupción es muy alto”. Su proyecto incluyó a los trabajadores independientes (“profesionales, industriales, agricultores, comerciantes, maestros de talles, artesanos, voceadores de periódicos, lustrabotas, loteros, vendedores ambulantes”) en el régimen del seguro social obligatorio. Su programa “para mejorar los servicios de salud” unificó todos los organismos de salud estatales y creó incentivos para que los médicos se trasladaran a trabajar en las áreas rurales.