El truco divino de Daniel Samper Ospina

Tatiana Acevedo Guerrero
01 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
Hace algunas semanas el columnista y humorista Daniel Samper Ospina nos habló del parecido entre los candidatos De la Espriella y Cepeda. “Abelardo diciendo que solo respeta a los periodistas de verdad (y él dirá cuáles son, supone uno) y Cepeda diciendo cuál debe ser la función de los medios y regañando en público a un periodista: los extremos siempre terminan pareciéndose”.

Se refiere a la respuesta que el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio a Óscar Arzuaga, de la emisora Radio Guatapurí en Valledupar. Arzuaga le preguntó: “¿Va a gobernar usted con las FARC o con grupos al margen de la ley?”....

Jineth Satizabal(74691)Hace 8 minutos
Faltó el cierre de la columna, no hay un deselance
Noticioso(6975)Hace 9 minutos
El problema no es de qué colegio es Samper, ni quiénes son sus familiares; es que Cepeda solo conteste las preguntas que "le gustan". El periodismo libre debe ser todo el periodismo. No solo el que "le gusta" a Cepeda, Petro y las feministas.
Carlos Arturo Molina Rios(92784)Hace 20 minutos
Que prueba tan clara de un locutor , mas no periodista , mintiendo y mostrando su parcialidad : escuche la pregunta del comunicador y la respuesta de Cepeda y nunca existio tal regaño , solo una respuesta pausada , razonada y clara que termino con un argumento demoledor y cierto que omite Tatiana en su escrito : " por acusaciones como esa mataron a mi padre ". Me pregunto donde estuviera Daniel sino se apellidara Samper ; Que lejos esta de un genio que parece imitar como lo era Jaime Garzon.
Quico(17933)Hace 26 minutos
Y?
