El truco divino de Daniel Samper Ospina

“¿Cuál es el punto de vista de Daniel Samper Ospina?”: Tatiana Acevedo Guerrero. Foto: Cristian Garavito

Hace algunas semanas el columnista y humorista Daniel Samper Ospina nos habló del parecido entre los candidatos De la Espriella y Cepeda. “Abelardo diciendo que solo respeta a los periodistas de verdad (y él dirá cuáles son, supone uno) y Cepeda diciendo cuál debe ser la función de los medios y regañando en público a un periodista: los extremos siempre terminan pareciéndose”.

Se refiere a la respuesta que el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio a Óscar Arzuaga, de la emisora Radio Guatapurí en Valledupar. Arzuaga le preguntó: “¿Va a gobernar usted con las FARC o con grupos al margen de la ley?”....