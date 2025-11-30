Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
Gota a gota el tiempo se agota

Tatiana Acevedo Guerrero
30 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“El agendamiento del Proyecto de Ley 572 es urgente”: Tatiana Acevedo Guerrero.
Foto: Óscar Pérez

El Decreto 0960 de 2025 (sobre gestión comunitaria del agua en Colombia) fue firmado, en septiembre, por el presidente, Gustavo Petro, y la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga Rivas. El trabajo detrás del decreto fue cansado e iterativo. Las comunidades organizadas lograron (¡por fin!) que durante el actual Gobierno nacional se articularan sus demandas con una agenda ambientalista orientada a ordenar el territorio alrededor del agua. La Mesa de la Gestión Comunitaria del Agua, vigente desde 2019, reunió al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico con las plataformas nacionales de gestión comunitaria (la Red...

