En 2015, la empresa atunera Seatech International, productora del entrañable atún Van Camp’s, paró la producción en su planta de Cartagena. De acuerdo con un comunicado publicado entonces por la Unión de trabajadores de la Industria Alimenticia (Ustrial) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal), los más de mil trabajadores, en su gran mayoría mujeres, “quedan temporalmente sin empleo y sin ingresos durante las dos semanas que durará el cierre”. Un grupo de 125 mujeres, afiliadas a Ustrial, se tomó pacíficamente las instalaciones para exigir la reapertura. El ESMAD intervino durante el tercer día de toma y acabó con la protesta.

No era la primera vez que Seatech International cerraba sus plantas en Cartagena o San Andrés y despedía temporalmente a su personal. La empresa recurre a esta estratagema para garantizar su estabilidad en épocas en que tiene exceso de inventario, cuando tiene poca materia prima para procesar o necesita suspender actividades para hacer mantenimiento de las plantas. “Paradas técnicas” es el eufemismo que se usa para nombrarlas. No se trata de despidos, sino de una “parada”, tras la cual los trabajadores son reintegrados a la línea de producción mediante nuevos contratos.

Una o dos semanas sin trabajo. Sin ingresos ni nada. No porque Seatech fuera en picada hacia la quiebra, pues esta práctica se ha registrado desde 2013 (y 11 años después, la atunera sigue vigente). Generalmente, explica un dirigente sindical, las “paradas técnicas” se hacen con un doble propósito: “Interrumpir los términos de los contratos para arrancar con nuevos y, de paso, salir de alguna gente que considera que no le es funcional, especialmente si pertenece al sindicato”.

Seatech para y no hay consecuencias. Sin embargo, en otra escala, cuando en un día de trabajo una mujer para durante unos minutos de desmenuzar y empacar pescado, hay consecuencias. Quienes allí trabajan deben timbrar cada vez que entran o salen de sus secciones para ir al baño, hacer una diligencia en la empresa o ir a comer en la cafetería. El tiempo entre timbres es considerado tiempo muerto y se descuenta de los salarios. La jornada laboral es de 10 horas diarias. Y quienes se niegan a timbrar o estar las 10 horas en su puesto quedan en la cuerda floja y tienen que defenderse hasta el cansancio para no ser despedidos.

No hay parada técnica para las personas, solo para las empresas. La de 2015 no es la única denuncia. Hubo denuncias similares en 2013, 2016 y 2021. Seatech International ha sido multada por intermediación laboral ilegal. Es decir, el uso de pequeños contratistas para esquivar compromisos legales con quienes trabajan para la empresa. Las intermediarias Atiempo Servicios, Recursos Especiales S. A. S. y Servicios Empresariales S. A. S., fueron sancionadas también. En 2016 la empresa trató de despedir a trabajadoras que habían reportado enfermedades profesionales: hernias, tendinitis, producto de los movimientos repetitivos y otras afecciones relacionadas con no ir al baño a tiempo.

Jornadas de más de 10 horas, descuento del salario por tiempo fuera del puesto (la sección) y fuerzas de trabajo mayoritariamente femeninas. No se necesita saber mucho más ni entrar en detalles sensacionalistas. Esto ha pasado y pasa en muchos otros contextos y solo debemos leer para entender las consecuencias. Hace algunos meses, la organización de cortadoras de caña de Maharastra, India, hizo pública una crisis angustiosa: se practica un elevado número de histerectomías a mujeres dedicadas al corte de caña de azúcar. El corte de caña de azúcar implica un trabajo agotador de 12 a 13 horas diarias. Las mujeres soportan cargas adicionales debido al trabajo en el hogar. El Gobierno y los productores dan prioridad a la caña de azúcar, que consume mucha agua. Las trabajadoras cosechadoras de caña de azúcar no tienen derecho a paradas técnicas y no pueden tomar tiempo ante malestares y dolencias.