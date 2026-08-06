Bogotá, Bogotá, Bogotá

“Hay una versión de Bogotá que me fascina”: Tatiana Duplat Ayala. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Hay una versión de Bogotá que me fascina. La de los atardeceres coloridos y los desayunos de domingo con mis amigas de la infancia. La de Óscar bajando por la ciclovía de la 26 en sus patines y la del profe Willi dando indicaciones al borde de la piscina. La que recorro en bicicleta desde hace más de treinta años. La de la feria del libro y los conciertos multitudinarios en los parques.

Es la ciudad donde aprendí a tocar el violonchelo y donde me hice historiadora. Donde me enamoré, pude criar a mis hijas y trabajar toda la vida. Donde sigo encontrando razones para quedarme. Es la Bogotá de los acentos, los sabores, las regiones y los colores. Donde todavía es posible equivocarse y volver a comenzar. La de las huertas urbanas y las pacas digestoras. La de los jóvenes que se reúnen en la biblioteca para leer a Mario Mendoza. La de Ángela, empeñada en sacar adelante una editorial inclusiva, y la de doña Lina, la “veci” que convirtió su tienda en una institución del barrio. La de las oportunidades.

Nada de eso borra la otra Bogotá. La de los trancones, el ruido, la contaminación, la inseguridad y la exclusión. La que un día explotó frente a mí, hace más de treinta años, y me mostró que no dejarme doblegar por el miedo iba a ser mi propósito, por el resto de mis días. Es la ciudad que desespera y que duele, la de la desconfianza, la de la basura en la calle y los ladrones en el Transmilenio.

Todas las cosas negativas que se dicen de Bogotá son ciertas. Pero ninguna alcanza a abarcar, por sí sola, la ciudad donde millones de personas salen cada mañana a estudiar, trabajar, cuidar, crear, enseñar, vender, leer, entrenar, enamorarse o simplemente vivir. Bogotá también es esa obra colectiva y silenciosa. Hoy que cumple 488 años, la ciudad que decido celebrar es la que millones de personas construyen, casi siempre sin darse cuenta, con la sencilla obstinación de querer seguir aquí. Feliz cumpleaños: Bogotá, Bogotá, Bogotá.