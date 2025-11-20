Contra los niños

“Somos un país que no logra distinguir, en las sombras del combate, la presencia de los niños”: Tatiana Duplat Ayala
Foto: El Espectador
Volvió a ocurrir. Un bombardeo del ejército en el Guaviare contra un campamento de las disidencias de Iván Mordisco terminó con la vida de Caren, Dani, Deini, Maicol, Martha y otros dos menores que nadie ha podido nombrar. Nada indica que alguno de los cabecillas que motivaron la operación haya sido abatido. La escena se repite, idéntica, bajo gobiernos distintos: somos un país que no logra distinguir, en las sombras del combate, la presencia de los niños. Nuestra historia está atrapada en un eco que no aprendemos a escuchar: el de una guerra que, una y otra vez, termina apuntando sus armas contra ellos.
Por Tatiana Duplat Ayala
Historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz
