Contra los niños

“Somos un país que no logra distinguir, en las sombras del combate, la presencia de los niños”: Tatiana Duplat Ayala Foto: El Espectador

Volvió a ocurrir. Un bombardeo del ejército en el Guaviare contra un campamento de las disidencias de Iván Mordisco terminó con la vida de Caren, Dani, Deini, Maicol, Martha y otros dos menores que nadie ha podido nombrar. Nada indica que alguno de los cabecillas que motivaron la operación haya sido abatido. La escena se repite, idéntica, bajo gobiernos distintos: somos un país que no logra distinguir, en las sombras del combate, la presencia de los niños. Nuestra historia está atrapada en un eco que no aprendemos a escuchar: el de una guerra que, una y otra vez, termina apuntando sus armas contra ellos.

Qué desgracia es crecer en...